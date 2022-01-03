偽出國！星饗道Buffet推新菜　中友百貨甜點展登場

▲偽出國！星饗道Buffet推新菜，義式料理、泰國菜及繽紛甜點一次到位。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

用味蕾偽出國，星饗道國際自助餐2022年引進歐洲頂級帕瑪火腿無限享用，平日晚餐還有限時料理秀，以及地道的南洋滋味；中友百貨一年一度的夢幻甜點展也登場，上百款甜點齊聚，滿足甜點控的胃！

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星饗道指出，除了推出義大利帕瑪生火腿無限享用外，也有另一道義大利最常見的前菜、炙燒風乾番茄布契塔小點，饕客可依個人喜好搭配增添風味。除了義式料理，泰式料理也是此次主角之一，有現拌青木瓜海鮮沙拉、泰式酸辣海鮮湯等，酸辣生香爽口生津，搭配泰式香米飯十分對味。

另外，甜點魂一次爆發，星饗道12道甜點一次登場，從繽紛的巧克力瑪德蓮、明星商品老奶奶檸檬蛋糕、蜂巢蛋糕、香橙抹茶慕斯等。

▲中友百貨夢幻甜點展即日起到1月11日登場。（圖／記者游瓊華攝）



除了飯店之外，台中中友百貨也有夢幻甜點展，即日起到1月11日為止，邀請31家超人氣名店，包括網紅名店Le Reve des Envies法．黑孚的經典馬卡龍以及法式檸檬塔、komorebi的巴斯克乳酪；台中審計新村必吃美食蛋定蛋塔等，療癒系美食一次滿足甜點控的美食慾望。