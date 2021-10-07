5倍券來了！台中新光三越5000變8500　日曜天地放大100倍

▲5倍券來了！台中新光三越周慶開跑，推5000變8500活動。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

振興五倍券預計明起正式開放使用，台中百貨業者蠢蠢欲動。百貨店王台中新光三越周年慶今起開跑，推出5000元變8500元、會員還可翻倍抽，最高可翻10倍獲5萬元禮券。麗寶Outlet Mall則推出購物滿5000送500、滿2000周周抽萬元福容大飯店住宿券、按摩椅；館內主題餐廳買一送一、賽車主題旅店買一晚送一晚。

台中新光三越表示，周年慶第一波活動自10月7日至20日，化妝品單筆滿2000送200、全館累積滿5000送500，新光三越加碼推出實體五倍券單筆滿5,000送500、數位五倍券單筆滿5000送1000電子抵用金，另外，單筆滿3000加碼再送服飾1000元、skm online 500元、超市500元商品抵用金，等於直接將五倍券5000元變8500元，會員還能翻倍抽，最高可翻10倍獲5萬元禮券，全館持APP使用五倍券支付消費還有機會抽中iPhone13。

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▲日曜天地祭出放大100倍超狂振興加碼。（圖／業者提供）

另外，日曜天地祭出放大100倍超狂振興加碼，持不限面額振興券消費，有機會抽中5萬元按摩椅，最低就能以200元振興券帶走上萬元獎項，等同於放大100倍以上。

▲勤美誠品綠園道即日起至10月20日推《今天購物節》，全館消費滿3000元贈300元。（圖／業者提供）



勤美誠品綠園道即日起至10月20日推《今天購物節》，全館消費滿3000元贈300元、每滿1萬元加贈300元，為衝刺買氣今年更加碼滿5萬元再加贈1000元，刷聯名卡最高再加贈800元，購物金無上限累贈。

中友百貨則趁機推出「中友2021翻轉動漫祭」活動，現場規劃了11大主題展區，包括《鬼滅之刃》巨大化Q版炭治郎公仔、療癒系《天竺鼠車車》巨大版「馬鈴薯」與「西羅摩」，《JOJO的奇妙冒險》、《刀劍神域》與《進擊的巨人》等動漫展區合影區，另還推8款破盤價福袋最低380元起。