中友百貨落腳彰化市！投資21億BOT　蓋14層樓百貨＋電影院

▲2024年開幕，中友砸21億在彰化蓋14層樓百貨＋電影院。（圖／彰化市公所提供）



記者游瓊華／台中報導

台中中友百貨將斥資21億元，在彰化蓋大型百貨，內有電影院、展館等！占地2150坪的彰化市第二停車場BOT案，經上網公告招商，經甄審會通過台中中友百貨同一集團的友聯國際為最優申請人，由經濟部推動促參司完成公告程序，隨即將議約及簽約，中友百貨將斥資21億元，興建地下4樓地上14樓大樓，市長林世賢說，希望趕在2022年中動工，2024年年初營運。

彰化市第二停車場用地屬於彰化市公所，但要興辦BOT開發案，依促參法規定，縣政府才有權辦理。彰化縣政府委託彰化市公所辦理，因此實際由市公所辦理設計及招商事宜，依促參法可採最有利標，只要一家投標且符合資格，即可投標，由於友聯國際有備而來，且是唯一申請人，並經甄審會通過為最優申請人。

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彰化市第二停車場位在彰化市的黃金地段，屬停車場用地，建蔽率80%、容積率960%，為提供更佳招商條件，市公所同步爭取變更都市計畫使用項目，除商場及美食小吃外，將可增加健身服務業、戲院、電影片映演業及藝文業、綜合零售業，而多目標容許使用樓地板面積也可由3分之1提升至2分之1，大幅增加業者投資誘因及意願。

市長林世賢說，彰化市第二停車場BOT案的最小投資額為9.5億元，特許年限50年，興建期3年，中友百貨計畫興建地下4樓地上14樓大樓，連同主建築及裝修、設施等經費，實際投資額達21億元，為因應停車需求，將提供汽車停車位達680席、機車1500席。林世賢希望縣政府積極協助，加速推動，減少物價波動因素，趕在明年（2022年）中動工，在2024年初即可營運。