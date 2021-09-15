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中部百貨周年慶激戰！太平洋抽百萬黃金　大遠百滿5000送500

▲中部百貨周年慶激戰，消費滿額抽百萬元黃金。（圖／記者游瓊華攝）

▲中部百貨周年慶激戰，消費滿額抽百萬黃金。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中部百貨周年慶激戰，豐原太平洋百貨今年適逢30週年慶，23日起到28日開始預購，9月30日至10月24日正式開打，推出全館單筆消費滿2000或扣會員點數20點，就有機會獨得100萬元黃金。另外，台中大遠百也歡慶10周年，中友百貨16日起推出購物節活動，紛紛加入周年慶大戰。

▲中部百貨周年慶激戰，消費滿額抽百萬元黃金。（圖／記者游瓊華攝）

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太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨即便環境變遷、疫情衝擊，仍舊是豐原街頭的亮點；業務部副理林幽蘭說，9月23至28預購推出會員獨享超級預購禮，顧客持APP、會員卡到指定櫃位消費滿額，贈品從調理碗三件組、英國皇室典藏饗宴禮盒16件組、鑽石鍋豪華套組到日本空氣清淨機都有，另外，還有多份10萬元禮券、按摩椅以及30週年限定53度金門高粱「金采30珍藏紀念酒」等。

▲中部百貨周年慶激戰，消費滿額抽百萬元黃金。（圖／記者游瓊華攝）

▲中部百貨周年慶激戰，大遠百歡迎十周年慶。（圖／記者游瓊華攝）

台中大遠百則迎接10周年慶，VIP預購即日起到22日展開，祭出全館滿5000送500、刷指定銀行卡單筆分期6000送200。大遠百也透露，精品、名品表現亮眼，接下來會有許多知名品牌進駐。此外，上半年業績約71億元，年增近2成；但疫情衝擊第三季的業績表現，因此期待五倍券刺激買氣。

▲中部百貨周年慶激戰，消費滿額抽百萬元黃金。（圖／記者游瓊華攝）

▲中部百貨周年慶激戰，中友百貨購物節開打。（圖／記者游瓊華攝）

中友百貨則預計從16日到10月25日舉辦「中友購物節」檔期，即日起全館開放預購，推出全館滿千送百、線上線下同步累計。中友透露，購物網目前已上架5萬多件商品，提供24小時購物服務，另也與經濟部中小企業處合作推出5G直播屋，每日安排一至二場品牌直播，邀請專業直播主在購物節期間進行主題性直播。

▲中部百貨周年慶激戰，消費滿額抽百萬元黃金。（圖／記者游瓊華攝）

此外，捲捲人生奶油捲專賣店也進駐中友百貨，除被稱為此生必嚐的肉桂捲、奶油捲，總菜單多達15種口味，搶攻甜食控荷包。

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