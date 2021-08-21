中友百貨櫃姐員工餐「炸雞腿帶血水」　食安處稽查業者允改善

▲中友百貨傳出員工餐廳提供的炸雞腿帶血水。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

中友百貨員工餐廳遭櫃姐爆料，要價120元的炸雞腿套餐，雞腿肉竟然還有血水沒炸熟，害她身體不舒服。中市食安處稽查，懷疑可能是冷凍雞腿退冰不全導致，另也發現作業環境衛生部分不符，已限期改善，中友百貨則表示，餐廳曾有前例當下就要求改善，員工發現餐飲有問題可先向餐廳或公司反映，會立刻要求改善。

中部百貨龍頭之一的中友百貨，日前傳出準備在彰化市插旗。員工餐廳近日遭櫃姐爆料，強迫扣薪千餘元當餐費，到員工餐廳用餐，提供的炸雞腿套餐雞腿竟然沒炸熟，雞腿內有血水，讓她不舒服好幾天。

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中友百貨表示，為了防疫，目前公司規定櫃姐不能叫外送，可以在美食街或員工餐廳用餐。員工餐廳食物沒熟雖有前例，但之前已要求改善。至於這位櫃姐遇到的情況，因先前沒有人反映，無從了解；員工也可直接向餐廳或公司反映，一定會積極要求改善。

▲▼食安處前往員工餐廳稽查發現多項環境衛生缺失，已限期改善。（圖／台中市政府提供）

中市食安處表示，8月18日獲報後已前往稽查，餐廳業者推測表示，雞腿不熟可能因冷凍雞腿退冰不全所致，現階段已先停止供應雞腿套餐。市府也同時現場稽查作業環境衛生，發現部分不符事項，包含通風口不潔、發現病媒排泄物、清潔劑未統一管理及持證人員比例不符等，已依規開立限期改善通知書。

食安處指出，已要求業者9月2日前改正，若未依規改善，將依食品安全衛生管理法第8條規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。食安處也將一併加強輔導業者，務必遵守餐飲防疫管理措施相關規定，維護民眾及業者雙方權益與健康安全。

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