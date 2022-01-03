騎士講手機遭攔查...拍搜摸到「硬硬的」　他加速撞警遭壓制

記者張君豪／新北報導

2日下午1時許，新北市汐止區新台五路、新興路口一名機車騎士因為講手機遭攔查，員警發現騎士身上有不明盒狀物品，上前詢問，騎士心虛不願說明，甚至發動機車加速離去，過程中造成汐止派出所吳姓警員受傷，在場警員立即將他壓制逮捕。





▲汐止所警員2日下午盤查一男子騎車男子持有毒品，過程遭到男子衝撞造成吳姓警員受傷。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示：汐止所吳姓鄭姓2名警員執行取締違規時，因發現機車騎士鄭男（44歲）邊騎車講手機，故鳴笛上前攔查，鄭男停車後熄火佯裝配合查察，吳姓警員上前對鄭民上衣拍搜時，發現有不明盒狀物，鄭男面對警方詢問卻心虛，立刻坐上重機發動加油門加速衝撞吳員，過程造成吳員右手臂、左膝擦傷。

兩名警員見狀合力將鄭嫌壓制逮捕，當場起獲毒品安非他命、吸食器等證物，警方將他逮捕帶回偵訊後，依違反毒品危害防制條例、妨害公務現行犯移送，另以違反《道路交通管理處罰條例》第60條2項1款「不服指揮告發，得處罰新臺幣1萬至3萬元罰鍰並吊扣駕照6個月」製單開罰。

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