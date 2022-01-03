快訊／東部近海規模6.0地震 台灣高鐵：營運未受影響 生活中心／台北報導 根據中央氣象局資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。台灣高鐵表示，目前列車營運未受地震影響。 [廣告]請繼續往下閱讀... ET快訊 快訊／6.0強震 台鐵七堵=香山雙向列車延誤 地震超搖「北檢磁磚整片掉」 砸中律師！ 快訊／規模6.0強震 中捷全線一度停駛 LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」 氣象局最 突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」 網全喊+1：嚇歪 快訊／規模6.0強震 氣象局回應了 快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！ 快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯 今年第一強震「雙北都4級」 網晃到頭暈：連在路上都有感 快訊／規模6.0強震！ 北捷緊急減速 快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震 最大震度4級 快訊／17:46地震！ 台北晃超大 美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴 他自爆：土地多到搞不清楚 爆2例Omicron本土 柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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