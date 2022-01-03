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規模6強震氣象局坦言罕見！　3天內恐有規模5餘震「全年地震頻繁」

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（1/3）傍晚17時46分東部海域發生規模6.0有感地震，深度19公里，宜蘭、台北分別為4級，花連、台中、新竹、桃園、彰化、南投則分別為3級。中央氣象局地震測報中心稍早召開記者會，測報中心主任陳國昌分析，去年就觀察到地震較為頻繁，規模6以上地震就有4個，今年開年第三天就出現規模6地震，估計是延續去年地震活動較為頻繁的狀況。

▲▼17：46時規模6.0地震。（圖／中央氣象局提供）

▲17：46時規模6.0地震。（圖／中央氣象局提供）

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中央氣象局測報中心稍早召開記者會，主任陳國昌說明，今天該起地震屬於淺層地震、發生於板塊隱沒帶的前緣，菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊，並於交界前緣處堆積出海脊，隱沒帶逐漸向下深入並拉動增積岩體產生陷落，稱之為弧前盆地，今天該起地震便是發生於兩個弧前盆地間，也是今年第一個編號1號的地震。

陳國昌說，該起地震發生條件整體而言十分罕見，很少年初時就發生規模6的地震，台灣年平均規模6的地震為2.5個，去年地震較為頻繁規模6以上的就有四個，還有一個於地震觀測網外，今年開年就有規模6的地震，評估是延續去年地震頻繁的現象，未來一整年地震的頻繁程度可能不輸於去年。

陳國昌也分析，板塊隱沒帶的地震近一兩年較為活躍，一直也是氣象局關注的焦點。今天震央附近為地震好發區，自1980年以來就發生過四起規模6以上的地震，最大規模高達6.8，評估未來三天內有規模4到5的餘震，但該地區相當破碎，因此評估餘震不會太多、規模也不會太大。

今天傍晚北部地區感受到明顯搖晃，陳國昌也說，台北感受較明顯主要跟盆地效應有關。

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