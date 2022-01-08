蔡英文力挺「明天送林靜儀回立法院 」　終結惡罷台灣不要亂下去

記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選將於9日登場，民進黨候選人林靜儀的選前之夜邀請總統蔡英文、副總統賴清德站台，現場塞滿支持者。晚間蔡英文上台時氣氛沸騰，蔡英文呼籲中二選民，我們下定決心，明天一定要送林靜儀回立法院。

蔡英文喊話，我們有一個共同的目標，台灣要團結安定，台灣不能亂下去，我們烏日、沙鹿、霧峰、大肚、龍井的鄉親都握有關鍵選票，明天都去投票投給林靜儀，告訴那些為自己政治計算而發動罷免的人，我們不要台灣亂下去，台灣要團結要更有力、面對挑戰。

蔡英文表示，民主體制賦予人民罷免權，但罷免發動要有正當性也要非常謹慎，2020年中二選民給陳柏惟機會讓他服務鄉親，但上任一年多卻被有心人罷免，「這是沒有正當性的罷免案」，沒有正當性為政治計算提出的罷免案讓社會更對立，因此我們要用這次補選告訴發動罷免的人，台灣需要穩定團結，面對各種挑戰、拒絕遏止不正當的罷免。

蔡英文呼籲大家，用手中這張票改變地方家族政治、派系政治，我們不能容忍長期把持國會席次的地方派系，為了讓下一代有更好的民主社會，明天大家勇敢站出來一起改變，推動民主往前走。

蔡英文也說，知道兩年投三次都很累，但是這票投給林靜儀，讓那些亂罷免的人知道，台灣民主力量不會被濫用，中二選區可以有一個好立委，支持林靜儀的人越多正義力量就越大，終結惡罷讓台灣不要亂下去，團結挺靜儀，正義一定贏。

▼林靜儀「正義一定贏」選前之夜湧5千人，蔡英文率黨公職站台拉票。（圖／林靜儀競總提供）

