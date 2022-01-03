韓國瑜選桃園PK陳時中？　邱毅勸放棄：國民黨應付不了

▲韓國瑜、陳時中。（合成圖／記者周宸亘、林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

高雄前市長韓國瑜沉寂2年後復出，昨（2日）在台北市大安森林公園辦新書見面會，現場人山人海，他也宣布成立基金會擔任董事長一職。對此，前國民黨立委邱毅分析，六都中韓國瑜能選擇的剩桃園市，但要準備好「圍魏救趙式」的反擊策略，「我若是韓國瑜，會選擇放棄投入今年選戰」。

邱毅表示，韓國瑜在台北大安森林公園舉辦「新書見面會」，雖然場面不及其全盛時期，但相較於其他藍營大咖，明顯人氣排名第一，但再細查韓粉的內容，還是以年齢偏老居多，而且由全省各地動員而來，若韓國瑜再次誤判形勢，魯莽投入今年六都市長選舉，將再次遭受挫敗，並使其剩餘價值燃燒殆盡。

邱毅分析，今年年底九合一選舉，以六都市長選舉為重點，國民黨在新北市有侯友宜，台中市有盧秀燕，都可穩操勝券，順利連任；高雄市與台南市基於選民結構，國民黨毫無勝算，可以不必考慮；至於台北市和桃園市是可以選擇，但台北市已有蔣萬安蓄勢待發，韓國瑜能選擇的剩桃園市。

邱毅提到，桃園市的選民結構對藍營有利，但民進黨鄭文燦當選市長後，採取不分黨派的經營方式，政績不差，已具有相當優勢，但鄭文燦任期屆滿將高升行政院長，極可能空降陳時中參選，若韓國瑜選擇桃園市，將形成與陳時中對壘的局面。

對於韓國瑜對上衛福部長陳時中有無勝算？邱毅認為，陳時中的優勢在於防疫成績，劣勢則為無選舉經驗，至於韓國瑜的優勢在於口才便給與死忠韓粉，但其劣勢仍然在於被民進黨掌握的黑底弱點，民進黨私底下極樂意韓國瑜出馬，顯然是手裡的秘密武器已成竹在胸。

邱毅指出，韓國瑜若決定以桃園市為其復出的起點，必須針對選戰的危機處理進行強化，尤其是可能被民進黨糾出痛擊的弱點須事先進行預防性佈局，甚至準備好「圍魏救趙式」的反擊策略，這方面，韓國瑜的老團隊和國民黨中央顯然是應付不了的。

邱毅還說，「我若是韓國瑜，會選擇放棄投入今年選戰，繼續等待機會，如果沒有較好的機會，做做公益慈善、休閒養生，倒是較快樂較暢快的好選擇」。