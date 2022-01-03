女學生淪洩慾工具！　回家慘遭囚禁農舍18天「3男輪流性侵」

▲ 印度20歲女子遭輪流性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度性侵案層出不窮，古吉拉特邦又傳出一起恐怖事件，一名20歲女學生平時在外讀書，準備醫科考試，去年12月回到家鄉的村莊，遭三名男子囚禁在一間農舍，輪流性侵長達18天，才終於逃離三人的魔爪。

《印度時報》報導，女子以優異的成績通過高中12年級的理科考試，正準備困難的醫科入學考試（NEET），平時在拉傑科德市（Rajkot）念書，也經常回家鄉博塔德（Botad）的村莊，最近回家時與其中一名男子德拉吉（Indrajit Khachar）取得聯絡，12月9日前往他的農場，當時哈查爾的二名友人賈維爾（Jayveer Khachar）及薩帝亞吉特（Satyajit Khachar）也在場。

一群人開心飲酒過後，三名男子輪流性侵女子，接著更將她關在農舍裡長達18天，持續加以性侵。只要女子開口請求放過，他們便動手毆打，直到12月26日才放她離開，但要求她不能回家，而是直接前往拉傑科德，且不准她向任何人說出自己遭到性侵，否則就要殺害她的父母和手足。

女子好不容易搭上巴士離開，前往拉傑科德市賈斯丹（Jasdan）的親戚家，隨即道出自己的恐怖經歷，隔天被親戚帶往醫院，並向當地警方報案。警方說明，已逮捕三名嫌犯問話，並成立一支特別調查小組，以求快速辦案。

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