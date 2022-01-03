4歲女童被5惡犬追殺！　想逃卻被拖行「包圍撕咬」恐怖畫面曝光

▲女童被惡犬包圍撕咬。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦發生惡犬攻擊案，監視器拍到，一名4歲女童在街上慘遭5條狗追捕，她雖然試圖逃跑卻慘被包圍，想再逃跑時被流浪犬狠狠咬住，像破娃娃一樣被拖行撕咬。

事件1日下午4時15分發生在波帕爾市(Bhopal)的Bag Sewania區，從畫面中可看到，女童同時遭5條狗攻擊，惡犬們後來甚至撲到她身上瘋狂撕咬長達好幾分鐘，幸好後來有一名路過男子發現，像惡犬們丟石頭才終於把狗趕走。

滿身是血的女童脫困後，後來自己起身回到家中，據了解，她只是獨自在家附近玩耍，就被這群惡犬盯上，目前已經被送醫治療。事發影片後來在網路上瘋傳，由於當地類似事件頻傳，許多民眾除了心疼女童，也希望當局能夠加強管制流浪狗問題。