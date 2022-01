4歲女童被5惡犬追殺！　想逃卻被拖行「包圍撕咬」恐怖畫面曝光

▲女童被惡犬包圍撕咬。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度中央邦發生惡犬攻擊案,監視器拍到,一名4歲女童在街上慘遭5條狗追捕,她雖然試圖逃跑卻慘被包圍,想再逃跑時被流浪犬狠狠咬住,像破娃娃一樣被拖行撕咬。

事件1日下午4時15分發生在波帕爾市(Bhopal)的Bag Sewania區,從畫面中可看到,女童同時遭5條狗攻擊,惡犬們後來甚至撲到她身上瘋狂撕咬長達好幾分鐘,幸好後來有一名路過男子發現,像惡犬們丟石頭才終於把狗趕走。

滿身是血的女童脫困後,後來自己起身回到家中,據了解,她只是獨自在家附近玩耍,就被這群惡犬盯上,目前已經被送醫治療。事發影片後來在網路上瘋傳,由於當地類似事件頻傳,許多民眾除了心疼女童,也希望當局能夠加強管制流浪狗問題。

Horrific! Stray dogs mauled a 4 year old girl in Bhopal a passerby threw stones at the dogs and chased them away. The child has been hospitalized with severe injuries. pic.twitter.com/X4EyruZxra