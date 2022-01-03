邱顯智批《地方制度法》修法宛如兒戲　「這個是在開大家玩笑嗎」

▲時代力量舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩募款餐會記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智3日表示，時代力量認為《地方制度法》的修法是一場兒戲，這是茲事體大的事情，民進黨團從頭到尾卻只有修一條條文，一條裡面又只有修改一個字，行政院卻從頭到尾都沒有態度，甚至也沒有提出版本，「這個是在開大家玩笑嗎？」

時代力量3日上午在中央黨部舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩募款餐會記者會，預告七週年黨慶活動內容，與會者包括邱顯智、時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量立委王婉諭等人。

陳椒華表示，有關2022年的地方縣市長選舉，時代力量有成立提名小組，並且持續在做討論，其中包括新竹縣市合併升格的議題，目前在立法院臨時會，可能會處理《地方制度法》的修法，「我們認為目前有非常多重要的議題，都比草率通過地制法來得重要」。

邱顯智受訪時則說，《地方制度法》就像陳椒華所講的，「這個基本上我們認為這是一個兒戲」，這是一個茲事體大的事情，民進黨團從頭到尾卻只有修一條，一條裡面又只有修改一個字，「不是行政院院版，也不是民進黨團的版本」。

邱顯智認為，這個問題主要是側重在對台灣未來的影響，包括其他沒辦法升格的縣市，貧富差距、城鄉差距會不會再繼續擴大，所以在進行修法之前，應該不是側重在選舉要怎麼規劃的問題，而是這個東西對台灣未來的影響是什麼。

邱顯智舉例，包括苗栗是不是會更進一步地被邊緣化，未來沒有辦法升格的縣市到底要怎麼辦，將來如果要成立第七、第八、第九都，台灣就會有9個直轄市，所以應該要謹慎地思考問題，而不是要用一個很倉促的、因人設事的方式推過去。

邱顯智說明，民進黨團如果把《地方制度法》排進臨時會的議程，且加開內政、司法及法制委員會處理，「在這邊非常清楚，我們一定強烈反對」，因為這次修法沒有臨時性、而且這麼急得要推過去，行政院從頭到尾都沒有態度，也沒有提出政院版本，「這個是在開大家玩笑嗎？」

邱顯智指出，《財政收支劃分法》、《行政區劃法》及《地方制度法》應該做通盤的考量，包括現在出現不平等的問題，行政院都應該要有態度，並且提出應該要有的規劃，早在時任行政院長林全、賴清德都已經有拋出這樣的想法，所以應該是要非常謹慎的態度來為之。