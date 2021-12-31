時力曝台鐵新車EMU900故障684次　要求監院徹查揭真相

▲時代力量批台鐵改革淪口號，事故頻傳。（圖／翻攝時代力量臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台鐵近年內事故頻傳，更出現如普悠瑪事故、太魯閣事故等造成嚴重傷亡的意外，使在野黨頻頻要求改革、並監督改革進程。時代力量31日表示，不只是過去的重大事故，台鐵至今仍持續發生多達數百次的故障事故，更被時代力量前立委黃國昌發現，台鐵新型電聯車上路後每月竟故障將近100次。

時代力量透過臉書表示，大眾交通運輸工具首要的任務是「安全地載送乘客」，但對台鐵來說，仿佛是艱難且遙遠的目標。從2018年10月普悠瑪事故到2021年4月太魯閣事故，不到三年卻歷經兩次重大台鐵事故，除此之外，自今年4月之後，台鐵至今仍持續發生各種事故，包含上百次ATP（列車超速防護系統）故障，蘇澳新站轉轍器故障、宜蘭線福隆－大里鋼軌斷裂事件。

時代力量質疑，本月初台鐵更在短短一天24小時之內，連續發生福隆石城段鋼軌樁砸中太魯閣號、塑膠袋因外力卡在電車線上，導致香山至竹南站列車延誤、復興號列車因施工圍籬撞擊連結器，導致車廂分離脫節等三起事故。多到無法一一羅列的事故幾乎已是台鐵日常，政府喊得漫天震響的台鐵改革難道僅淪為口號？

時代力量表示，近日台鐵更遭黃國昌揭露，擁有「最美區間車」稱號的台鐵新型EMU900型電聯車，正式營運上路至今僅有7個月，竟出現高達684次故障，平均每月故障將近100次。更令人擔憂的是，這600多次故障中，可能影響行車安全的故障，多達177次，比例高達25.8%，其中更出現「空壓機故障」、「主風泵故障」、「韌機嚴重故障無法緊韌」等嚴重情形。

時代力量批評，但可惡至極的是，台鐵第一時間卻是以「這些都是試車期間發現的瑕疵並非故障」的回應說法企圖混肴視聽，直到黃國昌進一步出示台鐵內部故障紀錄文件，清楚指出「故障發生在營運中」，並將故障項目、車次、時間等鐵證如山的故障資訊揭露後，台鐵才又改口稱是搞混、弄錯了，「第一時間誤解，經查確有684件缺失，多數為服務設施和工藝缺失，僅4件故障」。

時代力量強調，台鐵以253億的金額購入的新車，從試車就發生上千件的缺失故障，直到正式上路仍有每月上百件的問題，這批狀況連連的新車，台鐵當初到底是如何採購、如何驗收？這其中到底還有多少不為人知的真相未被公開，唯有嚴謹的監督，才能再次避免人謀不臧的事件再次發生，時代力量建請監察院應該徹查，並要求台鐵交出完整的故障紀錄。

時代力量呼籲，行政院長蘇貞昌多次表示：「社會期待台鐵改革刻不容緩、安全是核心價值。」信心喊話言猶在耳，多少人命繫於台鐵之上，如果交通部長、台鐵局長不願正視台鐵沉痾已久的組織、文化等結構性問題，並大刀闊斧果斷處理，台鐵安全問題恐怕難有改善之日。