坤輿掩埋場抗爭爆流血衝突　邱顯智控：近百黑衣人暴力清場

▲時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華等人舉行記者會。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置事業廢棄物掩埋場，引發在地居民強烈反彈，28日上午雙方爆發流血衝突，導致至少4人受傷掛彩。時代力量立委邱顯智等人今（30日）上午舉行記者會，痛批苗栗縣府刻意放水，縱容「黑衣保全」暴力清場，呼籲苗栗縣政府和行政院負起責任，撤銷坤輿的設置許可。

邱顯智今天說，苗栗造橋鄉親為了守護家園和農田，已經與坤輿科技對抗10多年，然而幾年前，掩埋場旁的土地，突然出現了「第三人」要蓋房子，原本應該納入開發範圍的「聯外道路」，搖身一變為「現有巷道」，苗栗縣政府絲毫不將坤輿科技的小動作，以及在地鄉親的疑慮看在眼裡，原本不該復活的案子，就因為苗栗縣政府裝聾作啞，演變為12月28日重啟試運轉的流血衝突。

邱顯智指控，28日上午，坤輿科技派出6、70個身穿黑衣、戴著安管組臂章的「保全」到現場，推擠、拖行自救會的鄉親，護送3輛滿載廢棄物的貨車進場傾倒廢棄物，混亂中，人單力薄的自救會成員全數被架走，有5名成員臉部撕裂傷、肢體挫傷，殘弱的長者送往醫院，驚魂未定、氣憤難平，還有鄉親在做筆錄時，一度激動到昏倒。而警方甚至默默全數撤離現場，留下恐懼不安的居民，在入口處排班站崗。

邱顯智控訴，實際上坤輿入侵造橋龍昇村近20年來，用過的手段包括黑道屢次恐嚇甚至毆打鄉親、利用土製汽油彈放火燒村長廚房、派出黑衣人鬧事影響店家營運、開出機具試圖強行進場，以及濫用訴訟手段逼迫居民就範，「一間公司為了規避法規開發掩埋場，竟然出動幾十名黑衣保全，屢次利用暴力手段傷害在地居民，這絕對是民主國家不能容忍的事情。」

時代力量立委王婉諭指出，村民們為了自己的家鄉、為了下一代，不得不發起抗爭，在寒冬裡連夜守在掩埋場旁，甚至還要驅車北上，到環保署、到行政院、監察院抗議、陳情，這樣的開發計畫，真的需要更審慎的評估，在環評未通過之前，不應該有任何的試營運，況且這個開發面積還有刻意規避環評的疑慮，「請問徐耀昌縣長看到了嗎？還要繼續放任黑衣人暴力對待苗栗鄉親嗎？」呼籲苗栗縣政府和行政院，請為這個錯誤的結果負起責任，撤銷坤輿的設置許可。

▲坤輿廢棄物掩埋場重啟試營運，28日業者載著廢棄物進場時，和自救會成員爆發肢體衝突。（資料照／記者黃孟珍翻攝）