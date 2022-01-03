與世隔絕也難逃！南極科學站爆發疫情　超過一半成員確診

▲伊麗莎白公主南極站爆發疫情。（圖／取自International Polar Foundation）



記者張方瑀／綜合報導

比利時一座位在南極洲的科學研究站爆發新冠疫情，全部25名工作人員中，已經有16人確診，但病情不嚴重，也沒有人要求提早撤離。

根據BBC報導，比利時的「伊麗莎白公主南極站」（The Princess Elizabeth Polar Station）在去年12月14日傳出首例確診，當時有一批新的組員抵達，結果在第7天出現症狀證實染疫。不過，這些組員在前往南極之前，都有接種過疫苗且每個人的PCR檢測結果都為陰性。

國際極地基金會計畫經理齊克（Joseph Cheek）表示，目前基地25名成員中有16人確診，大部分的人病情不嚴重，且所有的成員都有接種疫苗，「雖然對感染病毒的工作人員進行隔離很不方便，但總體而言，這沒有明顯影響我們在研究站的工作。」

齊克也提到，研究站的工作人員可搭乘1月12日的航班離開，但所有人都希望可以留下來繼續做研究。目前站內有兩名急診醫師，而新報到的組員都必須先暫停工作。

「伊麗莎白公主南極站」以比利時國王孫女伊莉莎白公主的名字命名，並於2009年2月15日啟用，是世界首座溫室氣體零排放的極地科學考察站，依靠風能和太陽能運轉，力求將對環境的影響減至最低。

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