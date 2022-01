美隔離政策「10天縮至5天」擬大轉彎！　哈佛專家打臉：台灣不跟進

▲美CDC去年底宣布,無症狀確診者的隔離天數將從10天減至5天。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國疾病管制暨預防中心(CDC)在去年底宣布,無症狀確診者的隔離天數將從10天減至5天,也不需再進行檢測,引發各界強烈批評。白宮防疫專家佛奇2日表示,CDC目前正在考慮讓無症狀患者解除隔離時進行檢測。政策大轉彎也讓民眾質疑,防疫措施並非基於科學而是經濟,就連哈佛大學公衛專家都發文表示,台灣也不跟進美CDC的政策。

美國CDC於去年12月27日更新指導方針,將新冠肺炎無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天,解隔離後5天和他人相處時要佩戴口罩,並強調改變方針是基於科學原則,因為新冠病毒傳染大多發生在確診初期,通常是出現症狀前1至2天,以及出現症狀後的2到3天。

根據美聯社報導,此指導方針一出後立刻引發強烈批評,因為CDC並未將PCR檢測結果陰性列為解隔離標準。佛奇(Anthony Fauci)2日接受訪問時又表示,「有些人擔心,為什麼我們不要求人們在這5天內接受檢測,我們會再次檢視指導方針,可能會有新的選擇,檢測是其中一部分,未來一天左右CDC會公布更多消息。」

面對政府防疫措施丕變,哈佛大學公衛專家、華裔學者丁亮(Eric Liang Feigl-Ding)就在推特轉貼台灣不跟進美國CDC減少離天數的新聞狠打臉,並強調CDC的決定是錯誤的。許多網友也批評,政府是將經濟至於科學之上,「CDC因壓力而改變立場真是個笑話」、「我們收到的指導意見就是始終不一致的意見」。

REJECTING THE CDC ISOLATION RULE—Taiwan’s Central Epidemic Command announced it will not follow @CDCgov guidance on shortened 5-day isolation because #Omicron cases have been found to be infectious *up to 12 days* after positive. @CDCDirector is wrong.https://t.co/xqvZNLMSaq pic.twitter.com/azcKOHDQOE