美隔離政策「10天縮至5天」擬大轉彎！　哈佛專家打臉：台灣不跟進

▲美CDC去年底宣布，無症狀確診者的隔離天數將從10天減至5天。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在去年底宣布，無症狀確診者的隔離天數將從10天減至5天，也不需再進行檢測，引發各界強烈批評。白宮防疫專家佛奇2日表示，CDC目前正在考慮讓無症狀患者解除隔離時進行檢測。政策大轉彎也讓民眾質疑，防疫措施並非基於科學而是經濟，就連哈佛大學公衛專家都發文表示，台灣也不跟進美CDC的政策。

美國CDC於去年12月27日更新指導方針，將新冠肺炎無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天，解隔離後5天和他人相處時要佩戴口罩，並強調改變方針是基於科學原則，因為新冠病毒傳染大多發生在確診初期，通常是出現症狀前1至2天，以及出現症狀後的2到3天。

▲白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）



根據美聯社報導，此指導方針一出後立刻引發強烈批評，因為CDC並未將PCR檢測結果陰性列為解隔離標準。佛奇（Anthony Fauci）2日接受訪問時又表示，「有些人擔心，為什麼我們不要求人們在這5天內接受檢測，我們會再次檢視指導方針，可能會有新的選擇，檢測是其中一部分，未來一天左右CDC會公布更多消息。」

面對政府防疫措施丕變，哈佛大學公衛專家、華裔學者丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）就在推特轉貼台灣不跟進美國CDC減少離天數的新聞狠打臉，並強調CDC的決定是錯誤的。許多網友也批評，政府是將經濟至於科學之上，「CDC因壓力而改變立場真是個笑話」、「我們收到的指導意見就是始終不一致的意見」。

REJECTING THE CDC ISOLATION RULE—Taiwan’s Central Epidemic Command announced it will not follow @CDCgov guidance on shortened 5-day isolation because #Omicron cases have been found to be infectious *up to 12 days* after positive. @CDCDirector is wrong.https://t.co/xqvZNLMSaq pic.twitter.com/azcKOHDQOE — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 1, 2022

佛奇提到，目前Omicron病毒導致確診數激增，醫療系統面臨沉重壓力，同時破壞了其他公共服務系統，「我們已經收到不同城市的消防、警察部門回報指出，他們已經有10％至30％的人員生病，我們要確保不會病毒不會再造成更大的影響，導致出現真正的混亂。」

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