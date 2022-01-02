22歲女駕駛撞死人「極大驚嚇」！醉男坐馬路遭輾　路人衝上去CPR

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導

屏東市西區公有市場附近1日發生一起死亡車禍，68歲沈姓男子疑似酒醉，跌坐在馬路中央，讓車輛被迫紛紛閃避，不料22歲何姓女駕駛疑似未注意，直接開車輾過，導致沈男當場失去呼吸心跳。附近民眾目睹，紛紛上前CPR，無奈沈男送醫後仍傷重不治。事後，何女驚嚇表示「沒看到有人」，但仍被依過失致死罪送辦。

警方調查，沈男長期在西區公有市場附近撿拾回收物，當晚7點多帶著愛犬出來拾荒，但到了晚間8點疑似不勝酒力，跌坐在和平路的車道上，怎料不久後便遭何女駕駛小客車輾斃，只留下沈的愛犬不斷在旁吠叫。附近民眾見狀，除了打電話報案，也立刻上前CPR，還有人協助指揮交通。不過，沈男到院前已無呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。

▲救護人員趕抵現場，接手CPR急救 。（圖／民眾提供）

監視器畫面顯示，沈男走路搖搖晃晃，隨後跌坐到車道上，期間有9輛小客車、機車陸續經過，不約而同閃避、繞過沈男，但何女駕駛的第十輛車經過時，絲毫沒有減速，當場將人輾過，導致沈男整個人翻了一圈，發出撞擊聲響，嚇壞周遭民眾。

事故發生後，何女受到極大驚嚇，不僅面露驚恐，站在原地不知所措，到警局時仍驚魂未定。她向警方供稱，當時根本沒看到沈男躺在車道上，也不知道會撞到人，只記得開過去時「感覺到異狀」，下車查看才赫見路上躺著一個人。

不過，警方訊後仍依過失致死罪將何女送辦。至於詳細肇事原因，尚待進一步釐清，目前已報請檢察官相驗。

▼監視器拍下最後身影，沈男醉坐在馬路中央。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼何女駕駛行經，未減速輾過。（圖／記者陳崑福翻攝）

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