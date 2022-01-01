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司機連環撞奪4命「遭判110年」　500萬人為他請願！大幅減刑至10年

▲▼美國科羅拉多州的70號州際公路曾於2019年發生連環追撞車禍事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國科羅拉多州的70號州際公路曾於2019年發生連環追撞車禍事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯（Rogel Aguilera-Mederos）2019年因煞車失靈連撞28輛車，還引發車禍現場大火，最終釀成4死6傷的悲劇。他日前遭法院判處110年有期徒刑，但民間有近500萬人連署請願，希望能減輕如此漫長的刑期，科羅拉多州州長12月30日宣布特赦，將他的刑期縮短至10年。

根據BBC報導，26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯在2019年科羅拉多州山區載運木材，下坡時因煞車失靈而撞上多達28輛車輛，4名罹難者年齡分別為69歲、67歲、61歲與24歲。檢察官認為，司機原本可以開到失控車輛專用的路旁緩衝道進而阻止悲劇，但他卻危險地穿梭在車輛之中，期間至少錯過了一個緩衝道。法官依陪審團與和州法規定，將所有定罪的最低刑期累加後判處他110年監禁。

然而，消息廣傳之下，包含名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）在內的500多萬名美國人民為這名司機簽署了一份請願書，許多卡車司機們則在網路社群上發起抵制活動，檢方後來也向法院申請重新量刑，希望能減為20年至30年刑期。

▲▼梅德羅斯年僅25歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲肇事司機獲得州長特赦，刑期縮減至10年。（圖／達志影像／美聯社）

科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）2021年12月30日宣布年末特赦，將阿奎萊拉-梅德羅斯的刑期縮短至10年。波利斯認為，司機雖有過失，但他稱這起事故是「悲慘但無意」的行為，與其他惡意、暴力或預謀犯罪相比，110年監禁並不符合比例原則，迫切需要糾正這一項不公正的判決，以恢復民眾對行是司法性統一致性與公平性的信心。

不過也有人持不同立場，地方檢察官亞利希斯金（Alexis King）在聲明中表示，她對州長「過早」採取行動感到失望，認為這項特赦決定太倉促，與受害人和死者家屬的意願不相符。此前，她曾要求法院將刑度改判為30年。

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