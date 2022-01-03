媒體問「考慮找韓國瑜站台嗎？」　顏寬恒笑出來：唯一靠山是鄉親

▲「考慮找韓國瑜站台嗎？」，顏寬恒笑出來。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

前高雄市長韓國瑜昨（2）日在台北舉辦新書見面會，現場湧入上萬韓粉力挺，超強號召力也讓外界震驚「韓流熱潮」並未衰退。台中市第二選區國民黨候選人顏寬恒今天被媒體問到，是否找很夯的韓國瑜來助選？顏寬恒笑了兩聲，不願正面回答，強調「唯一的靠山就是中二選區鄉親」。

2020年立委選舉，當時韓國瑜欲角逐總統大位，在台中進行「傾聽之旅」，顏寬恒競選總部成立，韓國瑜到場加油打氣，而顏寬恒也擔任韓國瑜競選辦公室副執行長，負責韓國瑜在中台灣的選舉事務以及連繫工作，協助搶攻中部選票。未料，超高人氣的韓國瑜慘敗，地方最強派系的顏寬恒也中箭落馬。

媒體問到，韓國瑜陣營是否會在最後時刻來聲援？顏寬恒沒有正面回應，僅表示鄉親台中非常看重這場選舉，這是一場地方對中央、在地對外來、深耕對空降的選舉，選戰打到現在60多天，沒有看到對方陣營對地方政策願景提出看法，都是抹黑、造謠、批判以及貼標，唯一的依靠、靠山以及支持就是中二選區鄉親。

另外，顏寬恒也提到，總統蔡英文搭專機到台中幫林靜儀站台，還有各院、部會首長也到場，「聽說這周還會來好幾次」，質疑這些花費都是誰付的？是候選人付錢？總部付錢？還是百姓付錢？痛批中央行政不中立，浪費人民納稅錢。