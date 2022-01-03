今略回暖週四變天再探15度　下週冷空氣直逼寒流？氣象局這樣說

記者許維寧／台北報導

今天（1/3）連續假期後開工日，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天起至後天（1/5）東北季風減弱、氣溫逐步回升。但今天夜間和清晨各地仍偏涼，台南以北到宜蘭低溫仍在13至15度、花東至高屏則在16至18度，但白天起，北部至東北部高溫可回升到20至22度，中南部更溫暖高溫可來到27度，但中南部地區還需留意日夜溫差較大。

▲今天起至週三略回暖北部高溫可超過20度。（圖／記者林敬旻攝）

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此外，黃恩鴻也說，今天降雨地區仍以迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島為主，有局部短暫雨，大台北東側也有飄雨的機會，桃園以南則是多雲到晴的好天氣。

黃恩鴻分析，明天的天氣狀況大致與今天類似，後天週三則是本週最溫暖的一天，白天北部高溫可來到22至24度，其他地區高溫則在24至28度間，尤其南台灣明顯較暖。但週三晚間開始鋒面接近，屆時水氣和雲量都會增多，北部、東半部又將出現局部短暫雨，且中南部地區也會有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，週四（1/6）受到鋒面通過影響，同時東北季風再度增強南下，預計東北季風將影響至下週日（1/9），期間北部、東北部天氣較涼低溫下探14至16度，其他地區的低溫則在17至18度間，冷空氣並非特別強，但須留意挾帶的水氣較多，屆時北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也會有零星短暫雨發生，其他地區則轉為多雲。

至於今天已有民間單位預測，稱下週將有一波強冷空氣南下，可能會「非常冷」。黃恩鴻也表示，由於預報的時間點仍很久，強度以及影響台灣的時間點還有非常大的變數，現在斷言強度還太早，目前氣象局仍先暫定為「東北季風」，詳細情況還請民眾持續留意氣象局資訊。

