「1500萬劑BNT打不完啦！」　國民黨列林靜儀8大爭議言論

▲國民黨公布林靜儀8大驚句。（圖／國民黨臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，民進黨候選人林靜儀屢遭質疑「空降」，國民黨文傳會主委凌濤表示，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，「在中二又住過幾天？」此外，國民黨也統整林靜儀8大爭議言論，批評林囂張跋扈、毫無專業。

國民黨表示，過去林靜儀「金句連連」，包括「晚上10點後限電，解決能源問題、少子女化問題」、「穿防彈衣才能選台中選區」、「用湯匙喝珍奶很離譜嗎？」、「當魯蛇怪爸爸當年沒戴套」。

國民黨抨擊，5月本土疫情爆發時疫苗嚴重不足，民間團體自發性採購1500萬劑BNT，林靜儀卻說台灣疫苗太多「（BNT）1500萬劑都到貨打不完啦！」但實際上，500萬劑的高端才是打不完，而且浪費納稅人稅金。

國民黨進一步指出，林靜儀曾說「穿防彈衣才能選台中選區」，顯示林不惜用假消息，汙名化台中海線地區。林靜儀心毫不尊重人民和政治對手，一心只求政治利益，反觀顏寬恒儘管沒有公職，卻持續勤懇耕耘選區，為鄉里帶來諸多建設與繁榮，顏林兩人高下立判。

國民黨更指出，林靜儀的荒謬言行層出不窮，在2017年11月主持《勞基法修正案》時，林靜儀冷血背叛她的醫護同事，醫勞盟當時批評「林靜儀換了位置、換了腦袋」。而當醫護打電話到辦公室抗議，林卻直接拔掉電話線拒接電話、聽不進不同的聲音，還胡扯稱自己忙著甲級動員，助理則是「去大便」。

此外，在攸關環保的《礦業法》修法時，林靜儀也說「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」，荒謬言行連自家立委林淑芬都看不下去，痛批林靜儀「不用老是指著人民的鼻子教訓」。