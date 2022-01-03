2歲女童塑膠桶當帽子套頭拿不掉　勇消怕她缺氧一工具神救援

記者林悅／台南報導

台南善化區一名近2歲女童，元旦當晚在家玩耍時，將塑膠桶當帽子套頭脫不下，家長發現趕緊報請119請求協助，消防人員據報到場，使用小型電動砂輪機小心切割，協助女童平安脫困，家長十分感謝消防人員協助，解除這場危機。

▲台南善化區一名近2歲女童，元旦當晚在家玩耍時，將塑膠桶當帽子套頭脫不下，消防人員使用小型電動砂輪機小心切割，協助女童平安脫困。（圖／民眾提供，下同）

台南善化一名約2歲的女童，元旦當天晚上在家玩時，一時興起，竟在家長未注意下，把塑膠桶當帽子往頭上一套，導致塑膠桶套在頭部無法拔除，女童害怕大哭，家長發現後趕緊打119求救，消防局馬上出動善化分隊消防人員前往救援。

善化消防分隊據報，由消防小隊長朱茂慶率員前往協助救援，消防人員到場發現女童所套住的塑膠桶的旋轉口硬度高，無法用一般剪刀剪開，小隊長朱茂慶改利用「小型砂輪機」進行切割，且為避免女童哭鬧掙扎，以及頭套在塑膠桶內造成缺氧，消防人員先將塑膠桶上方剪開，讓女童能有呼吸空間外，再幫女童預作防護，而後小心翼翼將塑膠桶迅速切開，終於讓女童平安脫困。

過程約1分鐘中，期間消防人員還不斷安撫女童情緒，女童平安脫困後，消防人員與家長都鬆一口氣，家長十分感謝消防人員迅速救援，不然後果不堪設想。

消防局指出，孩童好奇好動是天性，家長請小心注意孩子的一舉一動，家中可能會發生危險的物品，請放在孩子拿不到的地方，會發生危險場域，請預先將以防護，多一分小心，就少一分意外傷害。