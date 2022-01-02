保障善終權益　北榮桃園分院「預立醫療照護諮商」門診移至榮家

▲北榮桃園分院「預立醫療照護諮商」門診移至八德榮家。（圖／北榮桃園分院提供）



記者楊淑媛／桃園報導

人生本無常，若有一天因重病而無法治癒，要如何在法律的保障下，為自己的生命預作安排，避免臨終受苦？！為協助榮家住民完成預立醫療決定簽署，並減少其於榮家及醫院間舟車勞頓，北榮桃園分院日前將「預立醫療照護諮商」的門診服務移至八德榮家，協助40名住民完成「預立醫療決定書」的簽署。

北榮桃園分院院長盧星華2日表示，病人自主權利法施行上路即將滿三年，立法的精神與目的是為了尊重病人醫療自主、保障其善終權益、促進醫病關係和諧。以保障意願人知情、選擇、接受或拒絕醫療的權利，確保善終意願。

而若有一天因重病而無法治癒(末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、政府公告之疾病) 時，能在法律的保障下為自己的生命預作安排，可避免臨終受苦，未來家人更不需承擔做決定的掙扎和兩難。

北榮桃園分院為協助榮家住民完成預立醫療決定簽署，並減少其於榮家及醫院間舟車勞頓，於12月中下旬，分別將二場「預立醫療照護諮商」門診服務移至八德榮家，由社區醫學部主任杜俊毅醫師帶領預立醫療照護諮商團隊的醫師、護理師、社工師及心理師到現場，提供方便、友善的專業諮商及簽署服務，並協助40位住民完成「預立醫療決定書」的簽署。

北榮桃園分院指出，在「預立醫療照護諮商」門診服務中，發現許多住民其實早已完成「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」的簽署，但不太了解病人自主權利法下的「預立醫療決定書」，其實有更完整的善終保障，不僅疾病範圍擴大，能夠選擇或拒絕的醫療選項也更多。