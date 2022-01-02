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捷運人員連3站「神效率換手」上車又下車　乘客見這幕跪了：很敬業

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲捷運人員的做事效率驚人。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

正當大家都在享受跨年假期，捷運人員可沒閒著！一名男子昨天元旦搭捷運，遇到有人在車廂裡打翻奶茶，一上車就看到保全人員先隔開人群，接著用對講機通知清潔人員，接下來3人協力完成清潔作業，一整套流程熟悉又快速，他看了實在五體投地。

原PO在Dcard表示，保全人員隔開人群後，用無線電通知了下一站的清潔人員，「下站一到，馬上就看到一個阿姨帶著兩支拖把進來打掃」，動作迅速不拖泥帶水，接著再下一站一到，阿姨拿著拖把下車換另一名大哥上來清潔，「經過三站，被不知道哪個愣頭翻掉的奶茶已經看不到痕跡了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友認同北捷危機處理方式很到位。（圖／翻攝自Dcard）

原PO驚呼，「新的一年第一天看到這麼有效率的做事方式，感覺太棒了！」即使列車仍在移動狀態，各站的清潔人員還是能配合的合作無間，迅速到達指定車廂，備好清潔工具馬上上車清理，接著交給下一站人員換手，他看了都佩服地說，「捷運人員真的蠻敬業的！」

網友大讚，「捷運人員辛苦了，跨年的人車疏散也超累」、「我也遇過有人打翻飲料的情況，兩三站的時間就清理好了，像什麼事都沒發生過一樣，效率真的高」、「小時候搭捷運就看過清嘔吐物很迅速，印象很深刻」、「之前在等車的時候，看到捷運的工作人員跑到某節車廂外等，車一到站就接視障人士上手扶梯，再送到出口。」

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