北捷「虎年生肖紀念套票」明開賣　首採網路、實體限量販售600套

▲台北捷運「虎年生肖紀念套票」。（圖／台北捷運公司提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

迎接「虎」年到來，台北捷運公司獨家推出「虎年生肖紀念套票」，除了車站現場購買方式外，更首度開放「台北捷運線上商城」線上預購，自1月3日上午10時起至1月9日於「台北捷運線上商城」率先於網路預購，限量販售200套；1月15日上午10時起在中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處，限量販售600套。

台北捷運公司2日表示，「虎年生肖紀念套票」主視覺以日的永恆與老虎登高，搭配雲和山的意象呈現；金銀雙虎在山頂虎嘯風生，撥雲見日，永恆的日光照耀大地，溫暖人心，讓新的一年有新的氣象，揮別過去歷經艱辛的一年，迎接旭日東昇的光明，用滿滿的希望和活力面對未來。

生肖套票附贈獨家設計紅包袋及春聯，以吉祥紅色為底，金銀雙虎坐於山頂，運用燙金及燙銀工藝，於細緻的製作工法中，展現濃厚年節氣氛，最適宜作為春節祝福好禮，更值得典藏。

北捷提及，「虎年生肖紀念套票」每套售價360元，今年首度開放線上預購的方式，不方便前往車站購買的民眾，可於1月3日上午10起至9日在「台北捷運線上商城」透過網路方式預購，網路限量販售200套，自10日起將陸續出貨。

另外，1月15日上午10時起，在中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處，限量販售600套，每人每次限購2套，內含2張不同款式的一日票(不限使用日期、不含押金)、2個特製紅包袋及1張春聯，數量有限，售完為止。