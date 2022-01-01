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連假出遊潮！跨年夜北捷運量跌62.6萬人次

▲▼2022台北101跨年煙火秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到天氣影響，2022台北101跨年煙火秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市跨年晚會在12月31日晚間登場。儘管今年疫情的干擾較小，管制較去年鬆綁，但由於今年適逢連續假期，民眾多把握難得機會年往外縣市遊玩，從捷運的運量就可看出，北市的跨年活動不若往年熱絡。根據北捷統計，31日全天運量176.5萬人次，比去年同時段的239.3萬人次，銳減約62.6萬人次。

根據台北捷運公司統計，截至31日24點為止，捷運全線總運量約176.5萬人次，較11、12月週六平均運量增加約8.2萬。台北市政府周邊4站，市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站等，運量約24.2萬人次，較11、12月週六同時段平均運量增加約12.6萬人次。

▲▼台北捷運市府站31日跨年夜人潮狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲由於連假因素，北捷市府站跨年夜人潮不若往年壅擠。（圖／記者袁茵攝）

但相比去年同時段，今年跨年活動的整體運量仍有一定程度的減少。根據北捷去年的統計，截至2020年31日24點為止，北捷全線總運量約239.3萬人次，落差達62.6萬人次。但市府周邊4站的差距不大，去年運量20.5萬人次，今年則減少約7.9萬人次。

北捷客服中心主任凌啟堯受訪表示，因為去年是上班時間，有上下班的人潮必須要扣掉，今年則為連假，狀況和去年不同，沒辦法做比較，所以才會用11、12月周六假日的平均來做比較基準，才能看出真正的數據。

而北捷的運量雖然下滑，但根據觀傳局的統計，少了疫情因素，確實有增加民眾到現場參與活動的意願。根據統計，截至24點，管制區內入場人數約為5萬3994人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估至少超過11萬人。

▲▼2022台北最high新年城10:00最新狀況，人潮緩慢增加中。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市跨年晚會最後仍擠進超過5萬人。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼臺北最High新年城跨年晚會。（圖／記者黃克翔攝）

▲北最High新年城跨，壓軸歌手A-Lin獻唱。（圖／記者黃克翔攝）

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