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3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

▲台東子弟選手楊士緯及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

台東子弟選手楊士緯（右）及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東子弟選手楊士緯及林宇箴二位選手於去年12月25、26日參加中華民國健美健身協會所主辦的第二屆全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中，榮獲佳績，其中楊士緯榮獲三金一銅，傲視群雄，另一名女子選手林宇箴榮獲二面銀牌。

▲台東子弟選手楊士緯及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

楊士緯榮獲三金一銅，傲視群雄。

台東縣體育會健美委員會總幹事侯平勝表示，此次全國健美錦標賽，台東縣選手一共有二位選手參賽，由於今年5月份爆發新冠疫情以來，不管在國內外在健身運動場舘方面有諸多的限制，更有一段長達三個月的時期全國各地的健身中心禁止營運，這對於每天都要進行重量訓練的健美選手而言，無疑是一大打擊。

▲台東子弟選手楊士緯及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

▲▼楊士緯在比賽中展現全身健美肌肉。

▲台東子弟選手楊士緯及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

選手没有地方可以進行重量訓練，每位選手都是想辦法各自在家或在戶外進行克難式的徒手訓練及飲食控制，健美委員會總幹事侯平勝有鑑於此，更是無償提供了家裡Home GYM健身房分別安排時間，在疫情三級期間，限制只能一人分時段到家裡健身房訓練，這二位選手能在全國美錦標賽中榮獲佳績，實難能可貴。

▲台東子弟選手楊士緯及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

▲▼林宇箴穿比基尼裝在比賽中展現健美身材，榮獲二面銀牌。

▲台東子弟選手楊士緯及林宇箴參加全國健身先生及比基尼小姐錦標賽中榮獲傲人佳績。（圖／台東縣體育會健美委員會提供，下同）

台東縣體育會健美委員會主任委員陳俊宏表示，健美委員會將於今年4-5月份舉辦全民運台東縣健美代表隊的選拔賽，這二位選手能獲得佳績，等於是替全民運動會打了一劑強心針；也歡迎在外地打拼的本縣籍健美子弟選手能夠回來台東參加健美代表隊的選拔活動，共同為台東在全民運動會中爭取佳績。

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