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健康活力美！　嘉藥健美猛男金銀銅攏包

▲嘉南藥理大學健美校隊，參加於台北市立大學舉辦大專校院2021學年度健美錦標賽，勇奪團體組季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學健美校隊，參加於台北市立大學舉辦大專校院2021學年度健美錦標賽，勇奪團體組季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學健美校隊，參加於台北市立大學舉辦大專校院2021學年度健美錦標賽，在該校運動管理系梁俊煌老師帶領下，將士用命，激烈挑戰中勇奪團體組季軍。

▲嘉南藥理大學健美校隊，參加於台北市立大學舉辦大專校院2021學年度健美錦標賽，勇奪團體組季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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健美小將們表現更為出色，林均濠、翁志源、蕭崴壬及洪悅斌四位同學，分別榮獲男子形體組超過178公分級冠軍、男子形體組166公分級亞軍、男子古典組175公分級季軍及男子新秀形體組174公分級季軍，成績相當優異。

嘉藥健美校隊自2016年成軍，其主要成員來自運動管理系運動績優選手及一般生，成員們平時透過嚴謹地自主訓練模式並搭配自律的飲食，在教練領導與指導下，於近幾年來締造諸多優秀成績，如侯妤慈選手連續二年包辦女子形體組、女子比基尼組+163公分級雙料冠軍，2018、2019學年分別拿下團體組冠、亞軍，不只締造許多佳績，也建立了學長姐經驗傳承的優良傳統。

▲嘉南藥理大學健美校隊，參加於台北市立大學舉辦大專校院2021學年度健美錦標賽，勇奪團體組季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次拿下個人賽冠軍的林均濠同學表示，去年大專盃拿下第2名後就跟自己做了約定，要在畢業前拿塊金牌為自己及學校爭光，結果提前於今年大三就完成自己的目標。跟以往被賽相比，在心態上也更健康放鬆，因此體態比以往都還進步，平常刻苦訓練過程也結成了美好的果實；初啼聲便拿下個人賽亞軍的翁志源則表示，這是他大學的第一場健美比賽，是相當特別的經驗，感謝家人跟隊友支持，讓他在三週準備中達到最佳狀態。

另在健美與健體組拿下3、4名的蕭崴壬在大三參加健美比賽時便發現健美賽的獨特魅力，不論是備賽時不怕辛苦達到目標的堅持或場上賣力展現自我的努力都十分讓人敬佩，於是下定決心，要準備好的體態跟厲害選手拼鬥及展現自我，也希望能這份熱情和堅持能持續下去，朝最佳體態邁進。

▲嘉南藥理大學健美校隊，參加於台北市立大學舉辦大專校院2021學年度健美錦標賽，勇奪團體組季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校休閒暨健康管理學院院長兼運動管理系主任謝振裕表示，運管系的健美校隊成立期間雖不算久，但近年來累積諸多優異獲獎紀錄，令全體師生深感榮焉。健身風氣在近幾年來蔚為風潮並成為學子未來投身之熱門事業，該系亦開設相關課程培育學生專業知能，讓學生於就學期間即能投入健身房、運動中心等相關產業，有助於學子提早於職場上培養即戰力。

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