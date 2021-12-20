獨／比基尼健身賽邪惡曲線直擊！分組冠軍曝「消失的生日」心酸

▲女子比基尼健身賽的後台！為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了展現美好的體態，健身選手往往要有「超人意志」，不僅是面對訓練，就連飲食控制也要非常嚴格，一場國內知名企業舉辦的健身比賽當中，參加比基尼比賽的26歲的選手依蓁為了體態，比賽前7天是她的生日，她也只好忍耐，但最後奪下分組冠軍，第一件事竟然是要去吃高雄的知名芋頭蛋糕，而且還要吃到爽！

從大學二年級單純喜歡健身，到一頭跌入迷上健身的世界，現在26歲的依蓁已經是健身自由教練，不過大學念財經系的她，總是笑自己是「叛徒」、不認真！但是這一路練過來，這次在健身比賽當中奪下了分組冠軍，雖然跟比基尼總冠軍擦身而過，她還是一點都不覺得可惜，還有進步的空間。

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▲奪下分組冠軍的依蓁表示賽後第一件事就是要吃芋頭蛋糕 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實在比賽的前一週，是她的生日，但是為了比賽，她選擇刻意「消失生日」，依蓁說：「非常感謝我的學生，很體諒我，従10日上課那天超厭世的，而且大家都很乖，可能是就知道我生日都自動要請假，我還是沒有讓自己放假，讓學生繼續上課，就當沒有這一天」。

所以比賽完畢的第一件事，她竟然是要吃高雄知名的芋頭蛋糕，「我在飯店有買了一個我自己的芋頭蛋糕，聽說高雄的芋頭有一家很好吃，在臉書搜尋，它有兩家分店，結果其中一家竟然停業，還好另一個分店有開，所以我現在好想快點回去吃我的蛋糕」。

▲為了保持體態，選手得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）