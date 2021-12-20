　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／比基尼健身賽邪惡曲線直擊！分組冠軍曝「消失的生日」心酸

▲女子比基尼健身賽的後台！為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女子比基尼健身賽的後台！為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了展現美好的體態，健身選手往往要有「超人意志」，不僅是面對訓練，就連飲食控制也要非常嚴格，一場國內知名企業舉辦的健身比賽當中，參加比基尼比賽的26歲的選手依蓁為了體態，比賽前7天是她的生日，她也只好忍耐，但最後奪下分組冠軍，第一件事竟然是要去吃高雄的知名芋頭蛋糕，而且還要吃到爽！

從大學二年級單純喜歡健身，到一頭跌入迷上健身的世界，現在26歲的依蓁已經是健身自由教練，不過大學念財經系的她，總是笑自己是「叛徒」、不認真！但是這一路練過來，這次在健身比賽當中奪下了分組冠軍，雖然跟比基尼總冠軍擦身而過，她還是一點都不覺得可惜，還有進步的空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子比基尼健身賽的後台！為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲奪下分組冠軍的依蓁表示賽後第一件事就是要吃芋頭蛋糕 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女子比基尼健身賽的後台！為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實在比賽的前一週，是她的生日，但是為了比賽，她選擇刻意「消失生日」，依蓁說：「非常感謝我的學生，很體諒我，従10日上課那天超厭世的，而且大家都很乖，可能是就知道我生日都自動要請假，我還是沒有讓自己放假，讓學生繼續上課，就當沒有這一天」。

所以比賽完畢的第一件事，她竟然是要吃高雄知名的芋頭蛋糕，「我在飯店有買了一個我自己的芋頭蛋糕，聽說高雄的芋頭有一家很好吃，在臉書搜尋，它有兩家分店，結果其中一家竟然停業，還好另一個分店有開，所以我現在好想快點回去吃我的蛋糕」。

▲女子比基尼健身賽的後台！為了保持體態，她們得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為了保持體態，選手得要進行嚴格的飲食控制 。（圖／記者吳奕靖攝）

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
王力宏想3天認錯！鄉民女神「反酸1點」：幹嘛不一開始就道歉
王力宏狠戳李靚蕾「這一點痛處」！　雞排妹看懂了
王力宏道歉文「關鍵2字」有玄機！　網抓包炸了：噁心
王力宏認錯「4.8億吾疆」過戶李靚蕾！　承諾共同養小孩　
追力宏大戰熬夜3天！上班族跪求「見宏就休」　人事總處被狂標記
快訊／王力宏道歉了！　宣布暫退演藝圈
李靚蕾抓包「音檔真相」！　還原王力宏談離婚過程：我是不是預言
快訊／高雄驚爆殺人棄屍！　男遺體被尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蕾神跟鬼一樣怎麼擋？」王力宏改口道歉全認　網酸：怎麼縮了

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」　無限感慨：很悲涼

獨／比基尼健身賽邪惡曲線直擊！分組冠軍曝「消失的生日」心酸

王力宏道歉文「關鍵2字」有玄機！網抓包炸了：看了就噁心

王力宏拖3天終於道歉！　鄉民嘆「沒戲看了」酸：換新的公關公司？

想證明「太太有病」是典型貼標籤、孤立對方！8招擺脫情緒操控

李靚蕾文筆超絕！網讀完一面倒讚「不需要懶人包」：字字犀利0廢話

網熬夜觀戰「蕾宏之鬥」　衛福部不忍了：大家要睡飽

王力宏「恐怖陰招」曝光！操控親友霸凌　網嘔：惡劣到骨子裡

蕾神爆王力宏想吃「16歲小師妹」　本尊認：當初很喜歡過

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

「蕾神跟鬼一樣怎麼擋？」王力宏改口道歉全認　網酸：怎麼縮了

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」　無限感慨：很悲涼

獨／比基尼健身賽邪惡曲線直擊！分組冠軍曝「消失的生日」心酸

王力宏道歉文「關鍵2字」有玄機！網抓包炸了：看了就噁心

王力宏拖3天終於道歉！　鄉民嘆「沒戲看了」酸：換新的公關公司？

想證明「太太有病」是典型貼標籤、孤立對方！8招擺脫情緒操控

李靚蕾文筆超絕！網讀完一面倒讚「不需要懶人包」：字字犀利0廢話

網熬夜觀戰「蕾宏之鬥」　衛福部不忍了：大家要睡飽

王力宏「恐怖陰招」曝光！操控親友霸凌　網嘔：惡劣到骨子裡

蕾神爆王力宏想吃「16歲小師妹」　本尊認：當初很喜歡過

李靚蕾嗆告王家父子誹謗　SNG北檢苦等！最快明年元月才能分案

「蕾神跟鬼一樣怎麼擋？」王力宏改口道歉全認　網酸：怎麼縮了

核四公投策略被質疑　黃士修反擊：不像其他三案被急速拉近

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」　無限感慨：很悲涼

快衝！超商最新「韓式海苔飯卷」來了　辣醬鯷魚、泡菜燒肉一次吃

快訊／台灣從6都變9都？　侯友宜：國土規劃不能急就章

獨／比基尼健身賽邪惡曲線直擊！分組冠軍曝「消失的生日」心酸

高雄3大推案王出線　它年推2千戶主打「低總門檻」吸客

楊鎮浯上任3週年自許金門守護者　亮麗成果曝！未來4年也準備好了

港立法會選舉投票率30.2％創新低　比上屆220萬有效票近乎腰斬

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

生活熱門新聞

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

明天就是冬至　6大禁忌一次看

大家都信裸照是Yumi？鄉民揪「1反應」露餡

第二波熊好券今開放　最多中1500元

廣告小妹揭「王力宏澄清文」錯誤　網笑翻：又要被蕾神槌了

曾是渣男還匿名嘲諷王力宏！他嗆：破千讚就公開

王力宏私訊李靚蕾！2英文單字學到了　醫：會考

今全台有雨連下3天　首波寒流恐報到！急凍時間曝

工程師辭職跑外送　他喊：好後悔

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

Yumi被打臉！女律師「邏輯壓制」諷：婚前沒小三這種定義

追王力宏熬夜3天！上班族跪求「見宏就休」

李靚蕾3敵軍戰敗！網分析2關鍵太強大：完勝

更多熱門

相關新聞

高雄3大推案王出線　它年推2千戶主打「低總門檻」吸客

高雄3大推案王出線　它年推2千戶主打「低總門檻」吸客

2021年即將即將結束，今年高雄的房市發展蓬勃，不少建商的推案量也大，根據統計高雄今年的推案王是興富發建設，不論在總戶數或總銷金額都排名第一，該公司認為高雄建設、投資多，房價基期相對低，適合發展近年主流的首購產品，因此大舉向高雄發展。

獨／殺人棄屍動機曝　催討9萬元遭滅口

獨／殺人棄屍動機曝　催討9萬元遭滅口

即／高雄驚爆殺人棄屍　山區尋獲遺體

即／高雄驚爆殺人棄屍　山區尋獲遺體

高雄跨年晚會Leo王嗨唱新歌　ØZI壓軸登場迎2022

高雄跨年晚會Leo王嗨唱新歌　ØZI壓軸登場迎2022

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟慘死

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟慘死

關鍵字：

高雄健身比賽健身工廠比基尼鄭孟洳瘦身生日蛋糕

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

BY2妹再爆綠了何猷君！

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面