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今晨9.9℃！收假日雨區曝　下波冷空氣這天報到

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（2日）清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的9.9度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，周三各地雲量都將增多轉為多雲天氣；周四起再有東北季風南下影響，迎風面地區陰雨狀況會再轉明顯，可得好好把握近日穩定天氣。

氣象局指出，今東北季風影響，東半部地區及桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；溫度方面，各地低溫約15至18度，白天高溫北台灣18至20度，一整天體感仍較涼冷，中部、台南及花東21至23度，高屏約24至26度，中南部日夜溫差較大。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一、周二東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣也減少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴；周三水氣稍增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量也增多。

氣象局預報，周四東北季風增強，周五、周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；此外，周二的清晨中南部地區，以及周三西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請多留意路況安全。

彭啟明提醒，周三華南雲系及南方水氣都有逐漸開始接近台灣的趨勢，各地雲量都將增多轉為多雲天氣；尤其周四起再有東北季風南下影響，迎風面地區陰雨狀況會再轉明顯，可得好好把握近日穩定天氣。

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