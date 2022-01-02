高速撞飛騎士驚悚片！台中2車追逐害慘無辜　21歲駕駛自首

記者白珈陽／台中報導

台中市21歲曾姓男子，昨晚駕駛自小客在太平區疑與人發生行車糾紛，雙方一路從太平飛車追逐到大里，未料行經立新街時，曾男欲跨越雙黃線超越前方機車，卻將機車直接撞倒，致使劉姓騎士當場倒地不起，而曾男更未下車察看加速逃逸，誇張行為令當地里長江和樹痛批「太過分」，所幸劉男雖有擦挫傷，但意識清醒，經送醫救治無生命危險。案後曾男自行到派出所自首，警方對其實施酒測無酒精反應，詳細肇事經過及原因還須進一步釐清。

▲曾男撞倒騎士後加速逃逸。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面顯示，曾男駕駛白色轎車駛在前頭，後方一輛黑色轎車正與他追逐，行經事故地點，曾男看見前方有一部機車，欲跨越雙黃線逆向行駛超過時，右前車頭擦撞機車，導致騎士與機車雙雙倒地，但曾男未將車停下，反而加速離開現場，而黑色轎車也馬上繞過倒下的騎士，繼續追向曾男。

▲▼黑色轎車也繞過騎士追向曾男；劉姓騎士遭撞後倒地不起。（圖／民眾提供）

據悉，後來曾男將車開進附近的合信街96巷無尾巷，車子還沒來得及熄火便棄車翻牆逃逸。事後曾男於2日凌晨向太平派出所投案，向警方辯稱自己在太平區與黑色轎車駕駛發生行車糾紛，雙方就一直從太平追到大里，途中不慎與騎士發生擦撞，因不知如何是好才肇逃。

警方調查，曾男駕駛的車輛係苗栗的一家出租車行所有，由趙姓男子承租，曾男到案後對其實施酒測，無酒駕情形，而黑色轎車駕駛還未到案說明，正與其聯繫中；遭撞的劉姓騎士（50歲）受有擦挫傷，經送醫無大礙。目前已將曾男依肇事逃逸送辦，詳細案情還須進一步調查釐清。