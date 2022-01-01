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南氣北補！陳亭妃「逆風鐵馬」力挺林靜儀　黃金周單車掃街

▲▼台中市第二選區立委補選下周登場，民進黨立委陳亭妃展開由南向北串連的「逆風鐵馬行」，今（1日）從雲林斗南抵達台中市，與交通部前部長林佳龍、候選人林靜儀合體舉辦「爲台灣再衝一波」合體記者會。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

▲「爲台灣再衝一波」記者會。（圖／陳亭妃國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選下周登場，民進黨立委陳亭妃展開由南向北串連的「逆風鐵馬行」，今（1日）從雲林斗南抵達台中市，與交通部前部長林佳龍、候選人林靜儀合體舉辦「爲台灣再衝一波」合體記者會，隨後以騎鐵馬方式在中二選區掃街，在選前一週的黃金週末，爭取選民支持，也用直播的方式，號召戶籍在台中二選區的民眾，都能在1月9日返鄉投票。

身兼林靜儀競選總部主委的林佳龍日前號召規劃組成鐵馬車隊，於12月31日開始由南向北串聯，由南往北一路集氣，「南氣北補」把南台灣的熱情和支持往北補給。

陳亭妃說，正如同林靜儀在這場選戰中，逆風面對地方勢力盤根錯節的顏家，「雖然一開始面對超大逆風，但靜儀以溫柔堅定的正能量逆勢而起」，相信她最後會勝選。陳亭妃昨天從白天騎到晚上，並且在雲林斗南跨過了2021年到2022年，雖然身體疲憊，但想到今天要來挺林靜儀，就感到活動充沛。

林佳龍表示，今天是2022年的第一天，和中二選區補選立委候選人林靜儀在台中加入台灣正青鐵馬隊，一起騎車沿街拜票、全力催票，要拜託選民投票、催票、固票，共同在1月9號讓家鄉開出自由的花。

林佳龍說，距離選戰還有8天， 正常國家促進會組成的「台灣正青鐵馬隊」，在陳亭妃帶領下，2021年的12月31日從屏東大鵬灣正式展開三天的挑戰，車隊一路往北，騎遍台灣沿路集氣，用熱血相挺「雙林」，為林靜儀、林昶佐打氣，更要用行動呼籲中二選區、台北中正萬華區選民，1月9號一定要返鄉投票，讓「雙林」在這一戰能夠「雙贏」。

林靜儀表示，這幾天早晚溫差大，很佩服亭妃委員的勇氣和毅力，也非常感謝許多的黨公職、前輩和團隊、志工夥伴，在這段時間不畏風雨、低溫，每天在路口、市場為自己拉票。

林靜儀說，台中市第二選區的鄉親經歷罷免、公投，再過一週就是補選投票，全國注目選情、檢視這個地方長久以來未被釐清的爭議，希望和大家攜手終結惡鬥，讓陽光透進來，不必再為不能自由表態、自在參與政治所苦，讓這裡開滿自由的花。

陳亭妃拿出從屏東就開始一路集氣的加油旗，交給林靜儀，陳亭妃說，公投是「南票北補」，這次鐵馬車隊是「南氣北補」，把這股力量補給林靜儀。陳亭妃指出，2月1日除了是農曆年正月初一，也是新的會期，如果林靜儀順利當選，將可以在過年前就重回立法院，她非常期待再和林靜儀當同事。

除林靜儀、林佳龍、陳亭妃之外，包括立委莊競程、黃秀芳、陳歐珀、彰化縣黨部主委邱建富、台中市議員江肇國、何文海、張家銨、李天生、前鹿港鎮長黃振彥、彰化縣議員楊妙月、莊陞漢、賴澤民、台中市議員擬參選人張雅旻、林佳儀、廖芝晏、前南投縣議員林永鴻、陳昭煜等人今天都出席記者會。

▲▼台中市第二選區立委補選下周登場，民進黨立委陳亭妃展開由南向北串連的「逆風鐵馬行」，今（1日）從雲林斗南抵達台中市，與交通部前部長林佳龍、候選人林靜儀合體舉辦「爲台灣再衝一波」合體記者會。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

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