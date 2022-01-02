公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

▲報導指，佛奇在2018年至2020年期間，總薪資為125.2萬美元（約新台幣3500萬元）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在平安夜這天迎來81歲生日，他迄今擔任公職長達55年，且似乎還沒有退休的打算。但依據估計，他若選擇即刻退休，將能領到每年超過35萬美元退休金（約新台幣970萬元），成為美國史上退休待遇最高的官員，就連美國總統拜登也比不上。

富比世報導，佛奇如今已連續第2年成為全美薪酬最高的聯邦雇員，2019年薪為41萬7608美元（約新台幣1167萬元），2020年薪增至43萬4312美元（約新台幣1214萬元）。這不但比79歲美國總統拜登的40萬美元年薪還要高，也打趴所有四星將軍們的薪水。

依據美國聯邦人事管理局，像佛奇一樣長期為聯邦政府工作的雇員，在退休後可拿到職涯中最高3年薪資平均值的八成。依據非營利組織OpenTheBooks.com計算結果，佛奇若選擇即刻退休，將能領到每年35萬美元的退休金，且這筆錢還會隨著生活成本調整增加。

佛奇2021年薪目前尚未公開，但還沒有計畫要退休。他先前接受美國廣播公司採訪時表示，如今對抗疫情就像是在打仗，「這有點像是我們正在經歷二次世界大戰，然後你選擇『好，我受夠了，要一走了之』？你不能這麼做，必須要終結它，我們要把這一切都結束，回歸正常生活。」

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