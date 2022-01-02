　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

▲▼ 美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲報導指，佛奇在2018年至2020年期間，總薪資為125.2萬美元（約新台幣3500萬元）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在平安夜這天迎來81歲生日，他迄今擔任公職長達55年，且似乎還沒有退休的打算。但依據估計，他若選擇即刻退休，將能領到每年超過35萬美元退休金（約新台幣970萬元），成為美國史上退休待遇最高的官員，就連美國總統拜登也比不上。

富比世報導，佛奇如今已連續第2年成為全美薪酬最高的聯邦雇員，2019年薪為41萬7608美元（約新台幣1167萬元），2020年薪增至43萬4312美元（約新台幣1214萬元）。這不但比79歲美國總統拜登的40萬美元年薪還要高，也打趴所有四星將軍們的薪水。

依據美國聯邦人事管理局，像佛奇一樣長期為聯邦政府工作的雇員，在退休後可拿到職涯中最高3年薪資平均值的八成。依據非營利組織OpenTheBooks.com計算結果，佛奇若選擇即刻退休，將能領到每年35萬美元的退休金，且這筆錢還會隨著生活成本調整增加。

佛奇2021年薪目前尚未公開，但還沒有計畫要退休。他先前接受美國廣播公司採訪時表示，如今對抗疫情就像是在打仗，「這有點像是我們正在經歷二次世界大戰，然後你選擇『好，我受夠了，要一走了之』？你不能這麼做，必須要終結它，我們要把這一切都結束，回歸正常生活。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　現況曝光
火辣摔角手「美乳炸裂」沒知覺！　醫嚇：一邊乳房不見
聖結石賣NFT狂噱49萬！　38格截圖全賣光
柯文哲獨站40分「閱兵」　她批總統府失格：會被世界笑
不想碰上歹厝邊　房仲曝買房「注意這2地方」
高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下體嚇壞報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨年3萬人逃命！小鎮千棟房屋燒毀估3死　住戶嘆：以為2022會更好

公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

記者會上接觸確診者！澳總理接受症狀監測　2原因豁免隔離

擂台戰「美乳炸裂」火辣摔角手沒知覺！　醫嚇傻：一邊乳房不見了

快訊／新年第1天螺絲鬆了！南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

德國最後6座核電廠「年末關閉3座」　加速全面廢核

獸父跨年夜血腥屠殺12人　8歲兒面前「報復前妻」後殺兒再吞彈

法新社：歐洲累計染疫突破1億人　占全球逾1／3

老爸買牛奶順手刮刮樂　一刮變2772萬元頭獎幸運兒

法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

跨年3萬人逃命！小鎮千棟房屋燒毀估3死　住戶嘆：以為2022會更好

公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

記者會上接觸確診者！澳總理接受症狀監測　2原因豁免隔離

擂台戰「美乳炸裂」火辣摔角手沒知覺！　醫嚇傻：一邊乳房不見了

快訊／新年第1天螺絲鬆了！南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

德國最後6座核電廠「年末關閉3座」　加速全面廢核

獸父跨年夜血腥屠殺12人　8歲兒面前「報復前妻」後殺兒再吞彈

法新社：歐洲累計染疫突破1億人　占全球逾1／3

老爸買牛奶順手刮刮樂　一刮變2772萬元頭獎幸運兒

法國新增22萬人確診！　連4天超過20萬例

嘉義分署「拍賣賓士、股票」阿里山茶也能競標！撿便宜時間點曝光

開放式浴室太浪漫！中壢質感系汽旅大升級　KTV、按摩椅房型通通有

半夜肚子餓！「胖胖汪」挖出阿母錢包　哀怨找人陪買熱狗

嘉義新景點！「觀音瀑布」重新開放　即起試營、在瀑布下喝咖啡

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　友心疼揭她現況：過不了這一關

跨年3萬人逃命！小鎮千棟房屋燒毀估3死　住戶嘆：以為2022會更好

同學害手機掉馬桶！求償被嗆「安卓不保值」根本窮B　他超委屈

公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

厄文真的要復出了！　主帥奈許：不想草率做決定

金髮翹臀妹攬客！警防堵選舉賭盤　掃蕩非法博弈「扣賭資285萬」

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

國際熱門新聞

孩子吃的麥片「出現冰毒」　地方媽媽嚇壞

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

19歲女大生慘遭分屍　頭被丟進熱水煮

環球時報推特稱香港市民參與升旗　《彭博》作家打臉

爸買牛奶順手刮刮樂　中頭獎2772萬元

美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

法增22萬人染疫　連4天超過20萬例

世界最重少年610kg瘦到剩63kg　帥氣照曝光

法新社：歐洲累計破億人染疫　占全球逾1/3

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

即／南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

日本和比爾蓋茲公司合作建核子反應爐

更多熱門

相關新聞

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

美國世界摔角娛樂（WWE）職業選手史嘉蕾（Scarlett Bordeaux）近來開設了成人網站OnlyFans帳號，並透露在過去4個月中她被迫停止出賽的原因，結果竟是她的「假奶」在比賽中爆裂，不得不暫時休養。

爸買牛奶順手刮刮樂　中頭獎2772萬元

爸買牛奶順手刮刮樂　中頭獎2772萬元

日本和比爾蓋茲公司合作建核子反應爐

日本和比爾蓋茲公司合作建核子反應爐

肇事司機遭判110年　500萬人請願！獲減刑至10年

肇事司機遭判110年　500萬人請願！獲減刑至10年

LIVE／紐約時報廣場「跨年煙火秀」迎接2022

LIVE／紐約時報廣場「跨年煙火秀」迎接2022

關鍵字：

退休金佛奇北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

蘋果2022年傳將淘汰「4款」產品　iPod touch、Apple Watch3入列

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面