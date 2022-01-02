擂台戰「美乳炸裂」火辣摔角手沒知覺！　醫嚇傻：一邊乳房不見了

▲史嘉蕾在比賽中隆乳填充物炸裂。（圖／翻攝自IG／realscarlettbordeaux）



記者張方瑀／綜合報導

美國世界摔角娛樂（WWE）職業選手史嘉蕾（Scarlett Bordeaux）近來開設了成人網站OnlyFans帳號，並透露在過去4個月中她被迫停止出賽的原因，結果竟是她的「假奶」在比賽中爆裂，不得不暫時休養。

根據《每日星報》報導，現年30歲的史嘉蕾是知名WWE職業摔角手，結果這4個月她被迫中止比賽，原因是她隆乳過後直接出賽，導致假奶在比賽中直接爆裂。她表示，當時還沒通過術後體檢，可是公司要求她出賽，她也覺得並無大礙，結果第二場比賽結束後，回家照鏡子卻發現，自己的胸部兩邊看起來似乎不一樣大。

▲史嘉蕾和未婚夫克羅斯都是職業摔角手。（圖／翻攝自IG／realscarlettbordeaux）



史嘉蕾說，她第二天立刻到醫院，並告訴醫生，「我不確定我是不是瘋了，或是我的胸部是不是一直都如此，也許我只是累了。」結果醫生告訴她，「喔天哪，是的，你其中一邊的乳房完全消失了。」史嘉蕾表示，由於摔角比賽帶來的腎上腺素刺激，讓她完全沒注意到胸部內的填充物已經爆裂。

▲史嘉蕾轉戰成人網站增加收入。（圖／翻攝自IG／realscarlettbordeaux）



現在被迫停賽休養的史嘉蕾，因為頓失收入，所以決定開設OnlyFans帳號，並由同是摔角選手的未婚夫克羅斯（Karrion Kross）掌鏡拍攝火辣養眼照，身材凹凸有致的史嘉蕾一開設帳號，就迅速吸引大批粉絲，但她仍持續等待回歸摔角擂台的機會。

儘管有人說，史嘉蕾不應該公開談論假奶爆裂的事情，但她覺得這並不是什麼大秘密，「我不害怕談論這件事，我不會因此感到尷尬，醫生也說他替很多女孩動過這種手術，不管是誰，這都不是什麼大秘密。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》