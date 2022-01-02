跨年3萬人逃命！小鎮千棟房屋燒毀估3死　住戶嘆：以為2022會更好

▲科羅拉多州波爾德郡（Boulder County）的2個城鎮在跨年之前遭到野火波及，約1000棟房屋被燒毀。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國中部科羅拉多州發生毀滅性的野火，且就在2021年12月30日火勢開始變得危急，一路延燒到波爾德郡（Boulder County）的2個城鎮，造成當地1000棟民宅被燒毀。儘管當局緊急撤離3.4萬人，但最新消息指出，有3人至今下落不明，警方推測可能已罹難，將投入負責找尋遺骸的搜救犬。

根據《衛報》、BBC等外媒報導，科羅拉多州洛磯山脈附近年前發生當地有史以來最嚴重的野火，12月30日火勢突然加劇，延燒到山脈東部的蘇必略（Superior）與路易維爾（Louisville）2個城市，範圍擴及6000英畝（約2400公頃）的土地，迫使當地共3.4萬名居民緊急撤離，而31日下午開始降雪，在跨年夜連夜降下超過25公分的雪量，當局才終於在1月1日宣布火勢已撲滅。

報導指出，這場源於異常乾燥加上強風吹拂而加劇的野火，摧毀了約1000棟民宅與商家，居民回到社區目睹了滿目瘡痍的家園，但隨之而來的是最高溫僅15度的寒冷天氣，供水管路很可能會結冰。另外，最初當地治安官表示沒有人員死亡，失蹤情況都得到掌握，州長波利斯（Jared Polis）還說這是個「新年奇蹟」，但31日晚間媒體卻報導一名91歲老婦特布爾（Nadine Turnbull）至今下落不明。

報導指出，老婦的家屬表示，她曾試圖和鄰居一起疏散但沒有成功。波爾德郡當局後來證實目前有3人失蹤，郡治安官佩爾（Joe Pelle）1日表示，民宅建築已經完全被毀，現在還被積雪覆蓋，這些失蹤人員很可能已經死亡，因此當局將投入專長尋找遺骸的搜救犬到現場值勤。居民吉芬絲（Judy Givens）說，「我們以為2022年可能會更好，結果出現Omicron，而現在又遇到火災，在新年的開始，情況並不是很好。」

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