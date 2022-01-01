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費城街頭槍戰「子彈亂噴」畫面曝！連開65槍釀6傷　滿地全是彈殼

▲▼費城槍擊案。（圖／翻攝自推特／@KeeleyFox29）

▲費城31日深夜爆發槍戰。（圖／翻攝自推特／@KeeleyFox29）

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州31日深夜爆發槍戰，警方表示共有6名槍手在街頭連開至少65槍，導致6人受傷，其中1名女子身中多槍傷勢嚴重，而槍手囂張開槍的畫面也在網路上曝光。

根據《費城調查報》（Philadelphia Inquirer）報導，當時6名槍手在31日晚間11時40分左右，於日耳曼敦（Germantown）社區朝著另一群人連開至少65槍，有一名21歲女性身中多槍傷勢嚴重，另外還有5名年齡在19至29歲的男性中槍，目前傷者都無生命危險。

從警方公布的監視器畫面可以看到，有6名從白色小貨車走下來，在柯羅姆街（Collom Street）上朝著站在街角的5、6人連開數槍，而這群人也立刻掏槍反擊。從另一段監視器畫面可以看到，子彈、火光不斷在鏡頭前爆出，一名穿著帽T的男子也在開槍後駕車逃逸。

警方表示，5名受傷的男性都是自行到醫院就醫，有的人頭部被子彈擦傷、有的人腿部中槍，但都沒有生命危險。有消息指出，身中多槍的21歲女性可能就是槍手攻擊的主要目標，但當地警長斯莫爾（Scott Small）說，現場找到65枚彈殼，所以目前很難確定，哪些傷者是槍手的既定目標，哪些是遭到流彈波及。

事實上，費城近來治安相當惡劣，在日耳曼敦的社區範圍內，光是30日就發生至少3起槍案，造成2人死亡、3人受傷，而這次發生槍戰的地區，在今年8月才發生過類似事件，當時有1人死亡、5人受傷。

根據統計，截至2012年12月28日止，費城在2021年總共有2308人在槍擊事件中喪生或受傷，較2019年疫情大流行前增加逾600人。

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