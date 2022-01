費城街頭槍戰「子彈亂噴」畫面曝！連開65槍釀6傷　滿地全是彈殼

▲費城31日深夜爆發槍戰。(圖/翻攝自推特/@KeeleyFox29)



記者張方瑀/綜合報導

美國賓州31日深夜爆發槍戰,警方表示共有6名槍手在街頭連開至少65槍,導致6人受傷,其中1名女子身中多槍傷勢嚴重,而槍手囂張開槍的畫面也在網路上曝光。

根據《費城調查報》(Philadelphia Inquirer)報導,當時6名槍手在31日晚間11時40分左右,於日耳曼敦(Germantown)社區朝著另一群人連開至少65槍,有一名21歲女性身中多槍傷勢嚴重,另外還有5名年齡在19至29歲的男性中槍,目前傷者都無生命危險。

