全球10大富豪一次看！2021財富暴增11兆　馬斯克穩居第一

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

依據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）最新統計，全球前10大富豪在2021年身價總計增加4020億美元（約新台幣11兆元），其中以特斯拉執行長馬斯克為首、亞馬遜創辦人貝佐斯居次，每位富豪的資產均超過1000億美元。

1.特斯拉執行長馬斯克Elon Musk：2270億美元（增加1210億美元）

馬斯克今年淨資產一度超越3000億美元，是目前的全球首富，多虧特斯拉公司大幅成長，讓他的財富大增。依據統計，他過去一年財富激增1210億美元（約新台幣3.3兆元），目前淨資產約為2770億美元（約新台幣7.7兆元）。

2.亞馬遜創辦人貝佐斯Jeff Bezos：1950億美元（增加50億美元）

貝佐斯是前世界首富，在今年7月辭去亞馬遜執行長一職，要把更多時間花費在太空探索公司藍色起源（Blue Origin）、貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）等公司。數據顯示，他今年資產增加50億美元（約新台幣1388億元），來到1950億美元（約新台幣5.4兆元）。

▼亞馬遜CEO貝佐斯。（圖／達志影像／美聯社）

3.法國LVMH執行長阿爾諾Bernard Arnault：1760億美元（增加610億美元）

法國LVMH集團旗下擁有路易威登、迪奧及紀梵希等奢侈品牌，而集團執行長阿爾諾今年淨資產增加610億美元，來到1760億美元（約新台幣4.9兆元），如今是歐洲首富，也是前10大富豪之中唯一不是美國人的法國人。

▼法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（圖／路透社）

4.微軟創辦人比爾蓋茲Bill Gates：1390億美元（增加70億美元）

比爾蓋茲目前仍持有微軟約1%股份，但已辭任微軟董事長，把大部分時間花費在慈善事業，個人財富增加其中一大關鍵與微軟持股有關。他也在今年與結婚25年的妻子梅琳達（Melinda French Gates）離婚。

▼比爾蓋茲夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

5.Google聯合創辦人佩吉Larry Page：1300億美元（增加470億美元）

Google母公司Alphabet今年表現強勁，11月市值突破2兆美元，這也讓佩吉財富增加470億美元，來到1300億美元（約新台幣3.6兆元）。佩吉已經不是Alphabet執行長，但仍是董事會成員。

▼佩吉曾獲選富比世雜誌「全球十大最具影響力公司CEO」榜首。（圖／達志影像／美聯社）

6.Meta創辦人祖克伯Mark Zuckerberg：1280億美元（增加240億美元）

現年37歲的祖克伯是前10大富豪中，唯一年齡不到40歲的成員。他持有Meta公司13%股份，該公司為臉書及Instagram的母公司。

▼祖克柏今年把公司更名Meta，納入公司虛擬實境未來願景，也就「元宇宙」。（圖／翻攝自Facebook Connect直播）

7.Google聯合創辦人布林Sergey Brin：1250億美元（增加450億美元）

布林今年淨資產增加450億美元，個人財富首次超過1000億美元，現年48歲的他是Alphabet董事會成員。

▼除了佩吉，布林是另一名Google聯合創辦人。（圖／達志影像／美聯社）

8.前微軟執行長巴爾默Steve Ballmer：1220億美元（增加410億美元）

巴爾默淨資產受益於微軟等科技股的增長，今年財富增加約410億美元，來到1220億美元（約新台幣3.4兆元）。

▼巴爾默也是洛杉磯快船隊的老闆。（圖／達志影像／美聯社）

9.甲骨文創辦人艾利森Larry Ellison：1090億美元（增加290億美元）

甲骨文公司12月創下20年來第二高的收益，讓身兼董事長、創辦人的艾里森財富增加，其凈資產在今年超過1000億美元。

▼ 甲骨文公司創辦人艾利森。（圖／達志影像／美聯社）

10.波克夏執行長巴菲特Warren Buffett：1090億美元（增加210億美元）

現年91歲的巴菲特曾承諾，要把手中持有的波克夏公司股份全部捐給慈善事業，也就是淨資產的99%，截至今年6月，他說目標已經完成一半。今年他的凈資產增加219億美元，來到1090億美元（約新台幣3.03兆）。

▼巴菲特也有股神的稱號。（圖／達志影像／美聯社）

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