台南跨年演唱會湧入12萬人次　林宥嘉、炎亞綸壓軸嗨唱樂翻天

▲2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場盛大舉行，市長黃偉哲、議長郭信良等人與民眾一起跨年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場盛大舉行，由林宥嘉、炎亞綸、艾怡良等15組巨星歌手輪番飆唱，吸引12萬人次粉絲湧入高聲嗨唱。

市長黃偉哲率市府團隊與立委郭國文、議長郭信良及諸位議員和贊助商代表、民眾一起跨年倒數，在滿場歡聲中迎接2022年到來，更有開基玉皇宮獨家贊助，讓台南睽違10年於西拉雅廣場再次施放絢麗跨年煙火，將歡樂氣氛衝到最高潮。



市長黃偉哲表示，2021年台南防疫做得很成功，希望新的一年所有市民朋友都能快快樂樂，並歡迎所有市民朋友與家人擁抱，感受新年的喜悅幸福。





「好YOUNG跨年演唱會」表演時間近6小時，演出藝人多達15組，由「甜美小公主」張羽靚暖場表演後，五堅情成員婁峻碩領銜正式開場演出，緊接著由金曲歌后艾怡良、B.T.O.D、周興哲、文慧如、許含光、Karencici、閻奕格、大支、李友廷、?te壞特、高爾宣等知名歌手接連熱力獻唱。





大支讚許台南是文化重鎮、嘻哈重鎮、小吃重鎮，對於台南能有一支在地籃球隊「台鋼獵鷹」，他感到很興奮，並大聲唱出台南我愛你，大讚全國最嗨的跨年演唱會就在台南，並祝福大家新年都能達成預期的目標。李友廷則表示很常來台南，而且很喜歡吃魚麵，歡迎粉絲們到他的IG私訊推薦台南美食。





跨年前壓軸由「迷幻歌王」林宥嘉擔綱演唱，不但是全台獨家在台南演出，更帶來整整半小時演唱會等級表演，包括＜自然醒＞、＜成全＞、＜想自由＞等多首膾炙人口歌曲，讓歌迷直呼賺到了！而跨年後的最終演出則由「全方位天王」炎亞綸帶來＜無所謂＞、＜聊寧＞、＜只對你有感覺＞等多首動聽歌曲，加上迷人的偶像魅力，讓粉絲開心尖叫歡呼，市長黃偉哲更邀請炎亞綸2022年再到台南演唱。





迎接新的一年到來，黃偉哲指出，2019、2020兩年台南市因COVID-19疫情，許多產業受到極大影響，然而在中央、市府團隊和全體市民的共同努力下，已逐漸讓生活回歸正常化。他期待在新的一年裡，所有的行業都能逐漸復甦，並且更加興盛，也期盼未來台南這個「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市，能讓大家感到更幸福。