台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　20萬人散場台74線交流道堵塞　

▲台中市長盧秀燕今年以12字簡短致詞，贏得觀眾好評 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

迎向嶄新2022！台中市跨年晚會以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題在水湳中央公園開唱，由周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等超強卡司接力演唱，市長盧秀燕也在倒數前夕抵達現場，與現場20萬人共同欣賞3分鐘的精采煙火秀，一同迎接新年到來。另外，隨著跨年散場人潮散去，會場附近交流道湧現車潮，目前台74號快速道路、大雅交流道交通堵塞，警方籲請民眾注意行車安全。

「2022幸福台中！新年快樂！」盧秀燕以3秒、12字簡短致詞，突破前幾年紀錄，贏得台下觀眾好評。跨年活動倒數後，由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸繼續帶來精采演出，再次引爆現場氣氛！新聞局表示，今年台中跨年晚會，水湳中央公園現場共計湧入超過20萬人次，參與相當踴躍。

▲台74號快速道路部分交流道湧現車潮。（圖／民眾提供）

新聞局指出，這次長達3分鐘的煙火共有50種以上花色，編排超過80種的組合變化，呼應「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年主題，水湳煙火施放面寬達250公尺，每分鐘升空1000發煙火，展現在市中心難得一見的大面寬璀燦夜空煙火！在設計風格上，先由變換節奏跑動式多點施放，再串連成法式浪漫線條，最後呈現扇形放射狀的立體大畫面，在水湳中央公園空中呈現完美層次壯闊感。現場民眾紛紛拿起手機拍照錄影。

新聞局表示，水湳中央公園主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由本土天團玖壹壹動感開場演出，跨年倒數前由Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，跨年後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸；另外有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、?te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，從昨日晚間7點開始長達6小時不間斷的精彩演出，嗨翻全場。