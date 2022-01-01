台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High，統計入場人次已經超過8萬人，市長臉書也已經超過1800個讚，幾百則留言，Youtube線上觀看人數也突破萬人，還沒加上電視上觀看的歌迷朋友呢！





黃偉哲表示，今天要跨年，大家知道全台灣各地很多縣市都有辦跨年音樂會、演唱會，但是台南今天可以說是非常非常多的人，人潮據說爆棚了，保守估計已經突破8萬人！但是人數是一回事，節目精彩度是另外一回事，台南好YOUNG今年的跨年活動保證是全台灣最精彩、卡司最強之一，不管在網路上看或是在現場看，都歡迎來參加台南的許多藝文活動，保證CP值最高就在台南。





黃偉哲市長也到台上特別介紹台南第一支的在地職籃球隊-台鋼獵鷹，期許這支球隊未來能夠為台南帶來無數的勝利。接著由台南囡仔大支為台鋼獵鷹演唱主題曲ALL IN ，球員們也向台下歌迷發送加油棒，將氣氛帶入高潮。





台鋼獵鷹是台南史上首支職籃球隊，更獲得在地企業台鋼集團贊助支持，繼日前本季首勝後，明日元旦及1月2日將在主場嘉藥紹宗體育館迎接2連戰，分別出戰雲豹和高雄海神，力拚連勝與捍衛主場，歡迎市民朋友一同購票前往觀賞加油。



演唱會的後半場，情歌王子周興哲表示，非常想念台南，來台南開唱非常感動開心，而Karencici也表示，去年也是在台南跨年表演，今年在現場看到這麼多人，希望大家一起放鬆、跳舞，開心跨年。





而主持人吳建恆也在現場引用台南著名詩人葉石濤先生說的話「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，主持人徐凱希也說，如果退休後也想搬到台南，這裡的老屋巷弄、美食都非常的吸引人。