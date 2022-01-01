　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High，統計入場人次已經超過8萬人，市長臉書也已經超過1800個讚，幾百則留言，Youtube線上觀看人數也突破萬人，還沒加上電視上觀看的歌迷朋友呢！

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今天要跨年，大家知道全台灣各地很多縣市都有辦跨年音樂會、演唱會，但是台南今天可以說是非常非常多的人，人潮據說爆棚了，保守估計已經突破8萬人！但是人數是一回事，節目精彩度是另外一回事，台南好YOUNG今年的跨年活動保證是全台灣最精彩、卡司最強之一，不管在網路上看或是在現場看，都歡迎來參加台南的許多藝文活動，保證CP值最高就在台南。

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也到台上特別介紹台南第一支的在地職籃球隊-台鋼獵鷹，期許這支球隊未來能夠為台南帶來無數的勝利。接著由台南囡仔大支為台鋼獵鷹演唱主題曲ALL IN ，球員們也向台下歌迷發送加油棒，將氣氛帶入高潮。

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

台鋼獵鷹是台南史上首支職籃球隊，更獲得在地企業台鋼集團贊助支持，繼日前本季首勝後，明日元旦及1月2日將在主場嘉藥紹宗體育館迎接2連戰，分別出戰雲豹和高雄海神，力拚連勝與捍衛主場，歡迎市民朋友一同購票前往觀賞加油。

演唱會的後半場，情歌王子周興哲表示，非常想念台南，來台南開唱非常感動開心，而Karencici也表示，去年也是在台南跨年表演，今年在現場看到這麼多人，希望大家一起放鬆、跳舞，開心跨年。

▲台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

而主持人吳建恆也在現場引用台南著名詩人葉石濤先生說的話「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，主持人徐凱希也說，如果退休後也想搬到台南，這裡的老屋巷弄、美食都非常的吸引人。

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
快訊／羅志祥現身！睽違1年半「全黑西裝」霸氣炸裂舞台　 10
蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地　忍痛摸頭畫面曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／縮時畫面曝！五月天陪迎接2022　萬人散場衝擠爆世運捷運站

台南跨年演唱會湧入12萬人次　林宥嘉、炎亞綸壓軸嗨唱樂翻天

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　20萬人散場台74線交流道堵塞　

別推擠！高雄捷運輕軌末班車「2點發車」　班距最密3.5分鐘

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

全台唯一摩天輪浮空煙火　飆放劍湖山世界

高雄跨年超熱鬧！雙舞台晚會＋五月天　高捷運量破21萬人次

台南跨年演唱會high翻全場　黃偉哲歡迎過年到台南吃喝玩樂

台南「好YOUNG跨年演唱會」開唱2萬人次湧入　黃偉哲：台南跨年最精彩

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

6歲女兒想紅！拍片熱舞遭搶戲　後方爸「賣力狂扭」網目光全看他

獨／縮時畫面曝！五月天陪迎接2022　萬人散場衝擠爆世運捷運站

台南跨年演唱會湧入12萬人次　林宥嘉、炎亞綸壓軸嗨唱樂翻天

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　20萬人散場台74線交流道堵塞　

別推擠！高雄捷運輕軌末班車「2點發車」　班距最密3.5分鐘

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

全台唯一摩天輪浮空煙火　飆放劍湖山世界

高雄跨年超熱鬧！雙舞台晚會＋五月天　高捷運量破21萬人次

台南跨年演唱會high翻全場　黃偉哲歡迎過年到台南吃喝玩樂

台南「好YOUNG跨年演唱會」開唱2萬人次湧入　黃偉哲：台南跨年最精彩

85歲翁上按摩店「半年狂灑174萬」！一次點4女服務　家屬氣炸報警

德國連2年「禁售煙火」　民眾湧入波蘭搶購

Omicron風暴襲美　專家：要過正常生活已不可能

獨／看煙火不要命！國道10號驚見「貪食蛇」　誇張搶佔路肩第一排　

想買房被長輩勸阻「房價太貴」　吳淡如提「在地人思維」讓她驚醒

獨／縮時畫面曝！五月天陪迎接2022　萬人散場衝擠爆世運捷運站

北韓「主體思想塔」絢爛煙火迎接2022　金日成廣場比下首爾江南區

《新楓之谷》ON AIR啦！寒假改版資訊曝光⋯「楓街開播」嗨翻新年　純金打造紀念碑石現身　

長榮海運年終40個月　集團經營權官司還在打

健身教練男友手機驚見「7女參戰片」　她超崩潰：年齡層很大

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句

縮時畫面曝！五月天萬人散場衝捷運站

全台唯一摩天輪浮空煙火飆放

高雄捷運、輕軌末班車「2點發車」

台南跨年演唱會湧入12萬人次

雙舞台＋五月天　高捷運量破21萬人次

台南好Young跨年演唱會high翻全場

許富凱、蔡昌憲真5G異地合唱沒累格

台南好YOUNG跨年演唱會2萬人湧入

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

台南跨年演唱會high翻全場

竹縣元旦升旗　 紀念包、口罩限量索取

西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

更多熱門

相關新聞

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

跨年夜上網流量再創新高！中華電信2021年12月31日公布數據，熱門跨年地區上網數據與平時相比，高出至少5倍，其中台北101跨年煙火活動時，上網尖峰數據量超過平時10倍，且中華電信持續發揮科技防疫的優勢，光是跨年夜當晚，簡訊發送量就超過2千萬則，讓民眾安心入場。

義大888秒煙火狂吸5萬人潮！

義大888秒煙火狂吸5萬人潮！

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

關鍵字：

台南跨年演唱會high黃偉哲台鋼獵鷹

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

五月天砸5000萬線上免費唱　周杰倫憑空出現

周杰倫年末突宣佈喜訊！

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

羅志祥「復出就是壓軸」！激動：新開始

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

孫淡妃元旦準時放閃　1個月前才認愛⋯嘴對嘴親男友

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面