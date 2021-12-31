美國制裁香港中聯辦官員　北京「對等制裁」美前商務部長等5人

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院早前宣佈對5名香港中聯辦副主任實施制裁，對此中國大陸外交部30日宣佈，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制，根據反外國制裁法，對美國前商務部長羅斯等5名美方人員實施制裁。

據《北京日報》報導，美方今年7月藉發布所謂香港商業警告，已宣佈對包括5名中聯辦副主任在內的7名中方官員進行制裁。

大陸外交部發言人趙立堅30日在記者會上指出，他日前已就此表明中方的嚴正立場；中方對美方依據國內法制裁中方人員、干涉中國內政的行徑，堅決反對，強烈譴責；中方根據反外國制裁法對美方有關人員進行了對等反制。

趙立堅表示，美方這次重複宣佈是翻舊帳、炒冷飯，無非是藉炒作涉港問題，服務遏制中國的政治圖謀。這徹底暴露了美方關心香港人權是假，破壞香港繁榮穩定是真。

趙立堅並宣佈，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制；對美國前商務部長羅斯、美國會美中經濟與安全評估委員會（USCC）主席卡羅琳•巴塞洛繆、國會—行政部門中國委員會（CECC）前辦公室主任喬納森•斯迪沃斯、美國國際事務民主協會金度允、美國國際共和研究所在港授權代表亞當•金等5名美方人員實施制裁。

他表示，制裁的措施包括禁止上述人員入境，包括香港、澳門，凍結其在中方財產，禁止中國公民及機構與其交易。此前中方針對美國其他涉港錯誤行徑作出的反制決定，包括制裁對象和措施依然有效。

趙立堅強調，中方再次敦促美方撤銷對中方人員所謂制裁，停止插手香港事務，干涉中國內政。中方將繼續依法採取一切必要措施，捍衛國家利益和尊嚴。