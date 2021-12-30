台南勞工局人才培訓效益擴散　復健青年勵進會獲國家人才發展獎肯定

▲台南市勞工局輔導台南市身障職訓辦訓單位社團法人台南市復健青年勵進會，獲得勞動部「2021年國家人才發展獎」肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局輔導台南市身障職訓辦訓單位社團法人台南市復健青年勵進會，獲得勞動部「2021年國家人才發展獎」肯定，成功移轉台南市人才培訓系統由政府機構水平擴散至辦訓單位。

勞工局長王鑫基表示，勞工局自100年開始導入TTQS人才發展品質管理系統，創下全國唯一公部門機關連續11年獲獎金牌的殊榮，以「領頭羊」的角色，高標準自我要求培育品質，長期協助勞工精進職能，培育眾多專業人才，2015年更挑戰第一屆國家人才發展獎，同時獲得「機關團體獎」與「個人傑出實踐獎」兩大殊榮。

勞工局為使人才發展培訓的理念向民間紮根，不僅輔導其委託的承訓單位皆通過TTQS評核外，109年首先推薦復健青年勵進會參加勞動部金展獎並獲身心障礙者職業訓練績優獎項，今年更進一步鼓勵並輔導參加「2021年國家人才發展獎」競賽，12月29日亦獲獎肯定．該單位領獎同時也正辦理勞工局委託的手工藝類身心障礙者職訓專班結訓舉辦職訓成果展，充分展現其人才培訓成果。

王鑫基指出，台南市復健青年勵進會長期與勞工局合作，辦理身心障礙者職業訓練專班多年，有豐富的辦訓經驗，以培養、培訓、陪伴等方式，發掘個人優勢及培訓專業技術，建立完善的培訓機制與作法，更善用職務再設計及1+1>2的互補模式，幫助學員穩定學習與就業，並提供實習職缺與代工機會，秉持『一日學員、終身服務、持續改善、永續支持』的教學理念，培育出更優秀、更進階的身心障礙人才，讓身心障礙者能夠發揮所長，早日於勞動市場中貢獻己力。

復健青年勵進會周福興理事長也表示，勵進會首次參與國家人才發展獎即得獎，除感謝勞動部給予高度肯定，也感謝勞工局長期的鼓勵與協助，協會成立以來，以鼓勵獨立、發掘長處、培養技能、協助就業、改善生活為協會五大使命，透過不斷培訓人才，讓學員能透過自己的雙手自食其力，進而擴增人才供應庫、講師群、合作廠商，並帶起創作風潮的擴散，達成與創業學員們共享職海，也讓社會大眾更看重身心障礙者的工作能力與價值。

王鑫基表示，期望未來公、私部門都能更加重視各項人才的培訓，厚植國家人才資本，協助勞工朋友提升職場競爭力，在專業職能提升後回饋在工作職場及社會，勞工局也會持續秉持「把事情做對，做對的事情」、「好還要更好」的精神，貼近市民需求辦理適性訓練、提供多元就業服務，讓台南成為安居樂業的希望家園。