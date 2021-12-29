少女遭繼父伸狼爪28次！怕媽媽再離婚一直忍...色畫家遭判81年

▲新北市1名色男見繼女身形越來越成熟，竟多次性侵，14歲的她擔心母親知道後婚姻會受影響因此不敢求助。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市從事油畫的男子，見就讀國中繼長女身形越漸成熟，竟長達1年多趁全家熟睡對繼長女伸出狼爪。淪繼父洩慾工具的被害人，因害怕影響母親婚姻，更擔心遭暴力相向，選擇隱忍，直到被侵犯的最後一次以手機傳簡訊向同學求救，全案因此曝光。法官認定繼父犯下成年人故意對少年強制猥褻6罪、強制性交22罪，以一罪一罰判81年，合併處15年。可上訴。

判決指出，現年26歲的小慧（化名）父母在2006年離婚，她與妹妹平日與父親同住在北市大安區。媽媽離婚後在2008年與阿昌（化名）再婚，假日她也會與妹妹到新北市媽媽與繼父家過夜。

沒想到媽媽再婚是她惡夢的開始，2009年起阿昌見當時就讀國中小慧身形越來越成熟且曼妙，竟萌生壞念頭。在2009年2、3月某日凌晨，阿昌趁全家都在熟睡，竟隔著小慧外褲以手撫摸私密處，以此方式猥褻數次，小慧驚醒後不敢抗拒，深怕影響繼父與母親的感情，也擔心會被繼父毆打。

▲小慧擔心告訴母親自己遭繼父侵犯的事情會影響他們之間感情，因此選擇隱忍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

荒唐且食髓知味的繼父，同年間數次猥褻，甚至變本加厲以手伸入小慧內褲內先撫摸私密處，再以手指插入，來回抽動次數至少10次；2010年6月5日已經15歲的小慧，為了避免再度被繼父侵犯，先將與妹妹同睡的房間門鎖上，沒想到繼父竟持鑰匙開啟房門，躡手躡腳上床平躺在小慧左邊，以手撫摸後再次指侵約20分鐘，小慧不斷變換姿勢試圖阻止狼手，但繼父不僅不停手，甚至脫去自己與小慧的褲子，想趴在小慧身上，小慧將雙腳夾緊，他只好作罷將小慧褲子穿上離去。

隔日小慧擔心繼父會再次下手，在凌晨時以手機傳求救訊息給同學「阿宏，救我. . . 」、「小玲，救我. . . 」也在隔天上學將這些日子發生的事情告訴阿宏及小玲，在他們陪同下向輔導老師報告，報警處理。

狼繼父出庭時，坦承犯行且自稱罹患癌症，合議庭審酌他身為繼父卻無視繼女就讀國中，尚屬年幼，為滿足個人慾望，竟強制猥褻、性交多次，嚴重妨礙繼女身心發展，甚至影響日後對兩性關係及家庭觀念的認知，惡性重大，且尚未達成和解或賠償，復斟酌各次犯罪動機、手段等，認為檢察官對他強制猥褻、強制性交均具體求刑10、4年，合併執行有期徒刑30年，稍嫌過重。

繼父辯護人雖請求減刑，但合議庭認繼父身為長輩，明知小慧當他是父親角色，應善盡保護教養的責任，卻罔顧倫理分際犯下此案，客觀上無法引起一般人同情，對此不符合減刑條件，認定他犯下成年人故意對少年強制猥褻6罪各處有期徒刑8月、強制性交22罪各處有期徒刑3年6月，一罪一罰81年，應執行有期徒刑15年。可上訴。