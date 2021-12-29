　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女遭繼父伸狼爪28次！怕媽媽再離婚一直忍...色畫家遭判81年

▲▼哭泣示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市1名色男見繼女身形越來越成熟，竟多次性侵，14歲的她擔心母親知道後婚姻會受影響因此不敢求助。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市從事油畫的男子，見就讀國中繼長女身形越漸成熟，竟長達1年多趁全家熟睡對繼長女伸出狼爪。淪繼父洩慾工具的被害人，因害怕影響母親婚姻，更擔心遭暴力相向，選擇隱忍，直到被侵犯的最後一次以手機傳簡訊向同學求救，全案因此曝光。法官認定繼父犯下成年人故意對少年強制猥褻6罪、強制性交22罪，以一罪一罰判81年，合併處15年。可上訴。

判決指出，現年26歲的小慧（化名）父母在2006年離婚，她與妹妹平日與父親同住在北市大安區。媽媽離婚後在2008年與阿昌（化名）再婚，假日她也會與妹妹到新北市媽媽與繼父家過夜。

沒想到媽媽再婚是她惡夢的開始，2009年起阿昌見當時就讀國中小慧身形越來越成熟且曼妙，竟萌生壞念頭。在2009年2、3月某日凌晨，阿昌趁全家都在熟睡，竟隔著小慧外褲以手撫摸私密處，以此方式猥褻數次，小慧驚醒後不敢抗拒，深怕影響繼父與母親的感情，也擔心會被繼父毆打。

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小慧擔心告訴母親自己遭繼父侵犯的事情會影響他們之間感情，因此選擇隱忍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

荒唐且食髓知味的繼父，同年間數次猥褻，甚至變本加厲以手伸入小慧內褲內先撫摸私密處，再以手指插入，來回抽動次數至少10次；2010年6月5日已經15歲的小慧，為了避免再度被繼父侵犯，先將與妹妹同睡的房間門鎖上，沒想到繼父竟持鑰匙開啟房門，躡手躡腳上床平躺在小慧左邊，以手撫摸後再次指侵約20分鐘，小慧不斷變換姿勢試圖阻止狼手，但繼父不僅不停手，甚至脫去自己與小慧的褲子，想趴在小慧身上，小慧將雙腳夾緊，他只好作罷將小慧褲子穿上離去。

隔日小慧擔心繼父會再次下手，在凌晨時以手機傳求救訊息給同學「阿宏，救我. . . 」、「小玲，救我. . . 」也在隔天上學將這些日子發生的事情告訴阿宏及小玲，在他們陪同下向輔導老師報告，報警處理。

狼繼父出庭時，坦承犯行且自稱罹患癌症，合議庭審酌他身為繼父卻無視繼女就讀國中，尚屬年幼，為滿足個人慾望，竟強制猥褻、性交多次，嚴重妨礙繼女身心發展，甚至影響日後對兩性關係及家庭觀念的認知，惡性重大，且尚未達成和解或賠償，復斟酌各次犯罪動機、手段等，認為檢察官對他強制猥褻、強制性交均具體求刑10、4年，合併執行有期徒刑30年，稍嫌過重。

繼父辯護人雖請求減刑，但合議庭認繼父身為長輩，明知小慧當他是父親角色，應善盡保護教養的責任，卻罔顧倫理分際犯下此案，客觀上無法引起一般人同情，對此不符合減刑條件，認定他犯下成年人故意對少年強制猥褻6罪各處有期徒刑8月、強制性交22罪各處有期徒刑3年6月，一罪一罰81年，應執行有期徒刑15年。可上訴。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
機車報廢「加1動作」可拿3300！　最新優惠補助出爐
鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實「新落腳處」
快訊／台中嚴重車禍！　女騎士「大腿變形」無生命跡象
北市生育獎勵金再加碼！　最高領3萬
酒駕撞碎一家4口！　重傷父女3人現況曝光
「千億身家」林瑞陽凍結26億沒差？　律師：2個月商業帝國就垮
新北男與妻激情一半「馬上風亡」！　4天前才打BNT
快訊／徐若瑄「攻蛋開唱」夢碎、代言遭撤？　經紀公司回應了
快訊／foodpanda大當機「無法點餐」！　業者回應了
吳宗憲氣譙鹿希派：傻B！　「站路邊抽大麻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

快訊／台中砂石車碰撞機車！女騎士「臟器外露」搶救不治

快訊／不滿對方偷懶2工人互毆　1人遭摺疊刀猛刺滿身是血送醫

少女遭繼父伸狼爪28次！怕媽媽再離婚一直忍...色畫家遭判81年

友人寄宿他裝針孔偷拍洗澡　馬桶下方這東西讓他惡行曝光

酒駕撞碎一家4口！父女3人重傷仍住加護　恐無法送媽媽最後一程

完全沒在怕！高市酒駕大執法第二天　又開出43張罰單

新北男與妻歡愛到一半「突馬上風」送醫亡！4天前剛打BNT第2劑

快訊／ 東石濱海大橋整修1工人落20米海中　警消搜救

台東南迴公路死亡車禍！小客車深夜自撞護欄　女駕駛送醫不治

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

快訊／台中砂石車碰撞機車！女騎士「臟器外露」搶救不治

快訊／不滿對方偷懶2工人互毆　1人遭摺疊刀猛刺滿身是血送醫

少女遭繼父伸狼爪28次！怕媽媽再離婚一直忍...色畫家遭判81年

友人寄宿他裝針孔偷拍洗澡　馬桶下方這東西讓他惡行曝光

酒駕撞碎一家4口！父女3人重傷仍住加護　恐無法送媽媽最後一程

完全沒在怕！高市酒駕大執法第二天　又開出43張罰單

新北男與妻歡愛到一半「突馬上風」送醫亡！4天前剛打BNT第2劑

快訊／ 東石濱海大橋整修1工人落20米海中　警消搜救

台東南迴公路死亡車禍！小客車深夜自撞護欄　女駕駛送醫不治

邱偲琹曝「錯過一段完整的友誼」　石知田《花知道》真實身分超毛！

永達「紅包愛」累計扶助2.1萬弱勢！　募集破千萬善款

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

進口乳膠墊藏4公斤大麻！　收毒包裹的竟是補習班英文女師

陳思宇發聲斥閃辭抹黑　「我深愛黨」今年募款盡心盡力

同事嫌餐點貴拒吃...「一聽老闆買單」馬上搶！她愣：不要臉

詐騙假冒「東森寵物雲」徵才！要求應徵者匯款　公司嚴正發聲明了

3個21的奇蹟度過2021！蘇貞昌：2022讓我們一起繼續拚

她抱怨好市多咖啡非「淺烘焙」　網友見手沖畫面全傻眼

4大超商跨年備戰先看！信義區「這門市」要拆門　還有行動餐車

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

快訊／漢翔水湳機工廠爆炸　1命危送醫搶救

高雄大執法第2日破功！又有酒駕男衝撞檳榔攤　西施送醫

兒子傷重失憶　林爺爺瞞媳婦死訊

國1重大車禍！現場1人命危

快訊／南科火燒機車「一具男焦屍趴臥龍頭」

快訊／漢翔工廠「集塵器爆炸」！多人受傷

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

即／踹門夾傷謝和弦新歡　前妻Keanna傷害判拘

快訊／漢翔「集塵器爆炸」1人送醫不治！

遭酒駕撞飛爸爸　醒後「躁動想找妻兒」

即／漢翔塵爆1死6傷　市府勒令全集塵區全面停工

快訊／漢翔「集塵器爆炸」！總經理回應了

即／新店車禍5人送醫！賣菜嬤臟器外露亡

更多熱門

相關新聞

狼爪伸裙「毛好可愛」！噁男辯：我同性戀

狼爪伸裙「毛好可愛」！噁男辯：我同性戀

高雄市一名男子阿昌(化名)108年12月受邀到錢櫃KTV參加廖姓女友人的慶生趴，但席間阿昌卻趁著酒醉藉機在廁所中強撫女子小美(化名)私處，還稱「妳的毛好可愛」；事後小美憤而提告，阿昌竟還辯稱「我是同性戀」。高雄高分院依強制猥褻罪判處阿昌有期徒刑8月，全案可上訴。

早餐店老闆對女客指侵　她大喊「不要碰我」仍受害

早餐店老闆對女客指侵　她大喊「不要碰我」仍受害

狼師果醬塗下體塞女童口　買熱狗圓謊下場曝光

狼師果醬塗下體塞女童口　買熱狗圓謊下場曝光

國家文藝獎得主涉性侵　檢警急尋被害人

國家文藝獎得主涉性侵　檢警急尋被害人

女大生控前男友「檢查胸罩」性侵　兩度不起訴

女大生控前男友「檢查胸罩」性侵　兩度不起訴

關鍵字：

鬼繼父繼父妨害性自主強制猥褻強制性交

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

溫妮認了交往「億級男友」！

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面