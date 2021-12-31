弒父情侶返家欲滅門「沾血榔頭竟藏包內」！曾為錢聯手提告爸

記者游瓊華、陳羿妏／台中報導

台中32歲赴美就讀碩士的江姓女子，日前夥同34歲張姓男友殺害父親並棄屍山區，引發社會譁然，然而，2人現還被發現，疑似犯案後還返家打算將母親、妹妹滅口。江女的弟弟出面受訪時也指出，當時姊姊的包包內竟有殺害父親的榔頭。

本站昨日曾獨家報導《獨／ 弒父棄屍後！啃老女偷鑰匙「返家準備滅門」 畫面曝光》，死者友人昨轉述江妻說法，由於住家外有監視器，且設置兩道大門，案發當晚，江女與男友把死者棄屍後，從死者身上拿出大門鑰匙，返家開啟第一道門，而她跟小女兒因無法聯絡上死者，內心不安，於是把平常沒鎖的第二道門反鎖，不料，卻發現江女跟張男試圖想打開，讓她強烈懷疑2人是想回家滅門。

▲江女夥同男友弒父後返家，從父親身上拿鑰匙試圖開門。（圖／記者鄧木卿翻攝）

對此，江女弟弟今受訪時指出，就像報導上寫的，姊姊跟張男身上並沒有鑰匙的，是殺了爸爸後，從爸爸身上搶奪鑰匙，本來想開啟家門，結果第二道門打不開，且透過監視器可以看到，當時作案工具「榔頭」都還在包包內。

被問到是否認為姊姊跟男友打算滅門，江女弟弟說，2人可能是要傷害媽媽，絕對知道媽媽一定在家，才會故意返家，但如果是要拿錢，幹嘛還帶著行兇工具。

另外，江女弟弟表示，不清楚張男的背景，只知道姊姊與張男在一起一陣子後，逐漸有大的轉變，價值觀比較不同，不像以前勤儉，只知道姊姊回國後會不定期回家騷擾、要錢，且姊姊與男友2、3年前還曾找名目告爸爸。

▼江女、張男合照。（圖／翻攝臉書）