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社會 社會焦點 保障人權

台中弟要不到錢刺殺姊！友「身分太敏感」　送醫途中丟包路旁亡

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中大肚今(31日)上午11時許傳出命案，45歲的周女被人發現倒臥路旁，且胸口還有刀傷，經送醫搶救後宣告不治。警方循線調查，認為周女胞弟涉有重嫌，並於下午2時40分許將他逮捕到案；初步了解，周男與周女今早疑似在租屋處吸毒，2人口角後周男揮刀刺殺胞姊，另名通緝犯友人見狀後急忙騎車載周女送醫，不料該名男子中途丟包落跑，全案因此曝光。

▲▼台中大肚弟揮刀刺殺姊。（圖／記者鄧木卿攝）

▲周嫌下午遭警方逮捕到案。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中大肚弟弟刺殺姊姊。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲警方在租屋處外發現凶刀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方初步了解，死者周女及其胞弟都有毒品前科，弟弟還有多次家暴紀錄，屢屢跟姊姊討錢買毒品，今早姊弟倆疑似在租屋處內吸食毒品，但隨後2人卻又因要錢買毒而發生口角，周嫌憤而持水果刀刺入姊姊左胸，一名另名友人目睹，嚇得急忙騎車載周女就醫，怎料周女挨了一刀後因失血過多，整個人呈現癱軟不斷滑落機車，最後該男無法載送，且礙於自己有通緝犯身分，因此選擇中途丟包，改請路旁民眾協助叫救護車，但無奈周女送醫搶救後仍不治死亡。

案發後警方成立專案小組追查，依據車牌掌握周嫌身分，並於下午2時40分許在租屋處將他逮捕到案，屋內還發現血跡，推斷就是案發第一現場；但周男由於吸毒，目前仍神智不清，無法回答警方訊問，將待其清醒後再行釐清案情。

▼男子載不動周女，且礙於自己通緝犯身分，選擇中途丟包。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 快訊／台中驚爆命案！女「胸口中刀」倒臥路旁慘死 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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