獨／ 弒父棄屍後！啃老女偷鑰匙「返家準備滅門」　畫面曝光

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

台中驚傳啃老族弒父命案！32歲赴美就讀碩士的江姓女子因不滿戀情受阻、被斷出國念書金援，竟夥同34歲張姓男友，殺害父親並將遺體棄屍山區，震驚社會。死者友人今（30日）轉述江妻說法指出，江家外有監視器，並設置兩道大門；案發當晚，江女與男友把死者棄屍後，從死者身上拿出大門鑰匙，返家開啟第一道門，而江妻跟小女兒因無法聯絡上死者，內心不安，於是把平常沒鎖的第二道門反鎖，不料，卻發現江女跟張男試圖想打開，讓江妻強烈懷疑2人是想回家滅門。

▲台中碩士女夥同男友弒父後返家，從父親身上拿鑰匙試圖開門。（圖／記者鄧木卿翻攝）

死者友人基於數十年私交，今日到屋內安撫死者妻子一個半小時；他透露，自己原本在太平經營吸管和漿糊、死者則在斗六經營塑膠袋，後來他向對方提議，搬到台中經營吸管、漿糊，2人便進一步合作，關係相當要好，死者連買房子等大小事項都會找他商量，直到漿糊跟塑膠袋生意沒落，死者才將工廠收起，改去應徵保全。

友人說，死者是個古意肯拼的人，全力栽培江女出國唸書，但是生意沒落，當警衛的錢不夠支付留學費用，後來不知什麼原因，不肯幫女兒做助學貸款的保人，江女只好回國，怎料，江女回來就變了一個人，讓父母懷疑是被男友帶壞。

此外，友人轉述死者妻子的說法指出，江女今年2月回台就常常回家要錢，開口就是要錢，曾嗆「要錢剛好而已」，若父母不給錢，江女就會怒譙五字經。

死者妻子提到，死者生前有打電話給小女兒求救，讓她當場想到，大女兒又跑到學校找爸爸。另外死者妻子指出，住家外有監視器，且設置兩道大門，案發當晚，江女與男友把死者棄屍後，從死者身上拿出大門鑰匙，返家開啟第一道門，而她跟小女兒因無法聯絡上死者，內心不安，於是把平常沒鎖的第二道門反鎖，不料，卻發現江女跟張男試圖想打開，讓她強烈懷疑2人是想回家滅門。