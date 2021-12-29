菜鳥媳婦「掏腰包訂年菜」後悔了！苦主悲喊：過年水很深

▲過來人苦勸，別擔下「訂年菜」的大任。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆春節逼近，不少家庭紛紛開始張羅年菜，作家黃大米就溫馨提醒，「千萬不要傻傻地決定幫大家訂年菜！」這番話引爆共鳴，大票苦主現身說法，還有人直言，「過年都是媳婦的惡夢，而且一連要做2、3天跑不掉。」

黃大米在臉書提到，「快過年了，你千萬不要傻傻地決定幫大家訂年菜，因為每個人的口味都不一樣，訂到好吃的年菜，大家會當應該，且未來這工作就是你的，訂到難吃的年菜，則會被大家嫌棄到臭頭。」

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她直言，情願出錢、包紅包，但就是別扛下訂年菜的重責大任，「不知死活才去訂，還有紅包不要包太大，差不多就好，避免萬一將來失業，撐面子會撐得很累。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

話題瞬間戳中許多人的痛點，就有人妻苦笑直呼，過年的水好深，「第一次當媳婦兒，第二年不知死活訂年菜，被小姑從第一道嫌棄到最後一道。話說，小姑從頭到尾都沒出錢出力喔！」

而苦主們也心有戚戚焉表示，「被小叔從第一道洗臉到最後一道路過」、「你以為是團圓宴，其實是鴻門宴，妯娌、兄弟、長輩晚輩的愛恨糾葛，各種廝殺都在這桌了」、「最可怕的生物之一，小姑」、「排了４小時訂到台南阿霞飯店年菜，結果還被嫌到臭頭」。

另外，不少網友也學到一課，直回「這篇真的救了我，雖然我還沒嫁，但天真以為不要自己煮就不會被嫌難吃，就能平安了」、「說得真好，立刻取消這想法」。