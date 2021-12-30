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紐約疫情後第一次的時代廣場現場跨年　跟著Tiger Party看幕後準備

▲▼紐約疫情後第一次的時代廣場現場跨年。（圖／Tiger Party 提供）

▲台灣團隊Tiger Party在紐約時代廣場為迎接2022年做準備。（圖／Tiger Party 提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著新型變種病毒Omicron襲擊全球，全球著名新年倒數包含巴黎倫敦日本等新年慶祝活動紛紛宣布取消，然而被大眾視為精神象徵，世界上最富盛名之一的跨年倒數活動 - 紐約時代廣場承受著期待與壓力堅持傳統，繼去年首創的「虛擬跨年」後，今年重新歡迎大眾回歸，現場觀看水晶球倒數，迎接新年。

自 2010 年以來，配著全世界人們見證一年的結束和新的一年開始的那一刻，每年時代廣場跨年活動的重之重的倒數環節，由一間專門提供大型商業看板解決方案，擅長互動廣告播放的台灣團隊Tiger Party掌舵。其獨家的看板播放專業技術，得以將廣場內五光十色的巨型LED廣告牆變成了巨大的倒計時時鐘，播放精確度高達 1/60 秒內，讓倒數中與水晶球完美同步零秒差，一秒不差地的陪全球超過數百萬在現場與線上觀看的觀眾，一同在歡笑、哭泣和擁抱中，倒數迎接新年。

▲▼紐約疫情後第一次的時代廣場現場跨年。（圖／Tiger Party 提供）

Tiger Party 團隊以跨年活動核心工作人員的角度，獨家發布了 2022 年新年倒計時的現場影片。在這些畫面可以看到，這些24小時不間斷的巨幅廣告看板背後運作的秘密，並直擊今年紐約時代廣場跨年的幕後故事。

抓取注意力的秘訣：領先數位廣告播放業的獨門技術

允許新年晚會活動製作人，能隨時從預定的跨年廣告內容切換到直播，由Tiger Party團隊獨家開發的看版管理軟體系統 GOTIGER以能即時反應複雜的指令為產品特色，而這項功能恰恰滿足了如跨年等，大型現場活動，需要隨著現場的狀況即時做調整的需求，透過GOTIGER管理的LED電子廣告看板上除了既定的播放內容安排，也可以動態的將任何數位訊號源，例如現場即時畫面，又或是社群內容，插播至原本預定好的排程內容中，增加觀看的互動性。

今年將是Tiger Party 團隊參與時代廣場跨年活動的第12年，但其實「倒數時鐘」只是這間公司負責的一小部分，在時代廣場技術與創意實力出名的Tiger Party 團隊，擔任了時代廣場上眾多廣為人知令人深刻難忘的大型DOOH品牌數位廣告的營運跟策劃，複雜的高互動性螢幕管理，也曾在創意廣告連動活動中，創下同步播放管理超過 38 個時代廣場上大型廣告牌。

Tiger Party的CEO Rafale表示，「我們團隊在過去11年的時代廣場跨年活動擔任了至關重要的角色，而我可以很驕傲地說，我們從未出錯，這也是我們可以連續11年拿下這份工作的原因，而這全歸功於我們台灣與美國兩端辦公室的努力。」

▲▼紐約疫情後第一次的時代廣場現場跨年。（圖／Tiger Party 提供）

全年無休的時代廣場廣告業看全球市場發展

全年無休的Tiger Party 為DOOH 廣告商提供創新互動解決方案，從業超過15年看板廣告經驗豐富的Rafale表示，對於2022的戶外廣告市場熱度抱持樂觀。並表示時代廣場的跨年的廣告早在十月底就被預訂完畢，相比以往，整整提早1.5 個月售空。

時代廣場的廣告銷售狀況，時常被視為整個家外媒體(Out-of-home) 產業狀況的晴雨指標，隨著後疫情各城市開放活動，看板廣告的銷售速度比以往任何時候都快，越來越多的全球品牌的投入，今年廣告市場表現明顯回溫，美國的家外媒體市場交易額在2021年創下歷史新高，估計達到 2560 億美元。

▲▼紐約疫情後第一次的時代廣場現場跨年。（圖／Tiger Party 提供）


由Tiger Party團隊在時代廣場上創下多個第一，不僅是第一個推出4K無損高畫質播放的公司，也是第一個推出3D warping 影像矯正技術，互動創意廣告套件，以及第一個完成即時訊號串連，創下首次跨年主持人隔空採訪總統拜登夫婦，堪為去年虛擬跨年活動中驚喜彩蛋，與最驚喜的神秘嘉賓對話零秒差。

其自家的GOTIGER電子看板管理系統，於全球市場正式推出也因充滿時代廣場基因而話題十足，受到美國、加拿大、杜拜、印度，埃及等多國產業媒體關注，Rafale補充表示：「我們的工作內容不侷限於每年年末的跨年，平時還幫全世界的品牌策劃互動廣告，而對我們來說，每一次的品牌廣告活動，都和時代廣場的跨年活動一樣重要、且同樣不容出錯。」希望為戶外廣告市場發展盡一份心力，為全球市場的戶外廣告商，提供充滿創新與創意的DOOH互動廣告解決方案。

 

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