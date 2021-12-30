趙少康「蔡英文該感謝中國」　顏若芳：舉投降旗跪著你有事嗎？

▲民進黨議員參選人顏若芳批評資深媒體人趙少康。（圖／顏若芳臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨市議員參選人顏若芳30日透過臉書表示，維持兩岸和平，不是資深媒體人趙少康這樣跪一下就可以的，她認為，趙少康忽視中共軍機挑釁，打壓台灣國際空間，反而怪罪自家人，抨擊總統蔡英文不感謝中國的善意，「國民黨還舉著投降大旗，要台灣人跪著感謝中共的大恩大德」。

顏若芳指出，遠見雜誌日前公布民調，就兩岸議題上，有54.5％民眾對中國整體印象變差，趙少康不僅忽視中共頻派軍機挑釁，或是打壓台灣國際空間的肇因，反而怪罪自家人，抨擊蔡總統不感謝「中國的善意」。

顏若芳表示，趙少康聲稱，蔡英文應該要針對「中國持續履行兩岸共打協議」及「ECFA繼續實施」對中國表示感謝。她傻眼地說，「趙先生，你有事嗎？」

顏若芳強調，無論是兩岸或是ECFA，都是基於兩岸互惠且平等的前提下進行合作，明明是理所當然的互惠交流，卻被趙少康形容成「天朝的恩賜」，可見國民黨迂腐的封建思想，以及他們對「祖國」的心心念念。

顏若芳指出，舉凡監禁我國國人、頻派軍機挑釁我國主權、阻絕台灣的國際參與機會、挖角我國優秀人才，中共種種急欲削弱我國國力、邁向統一的惡舉早已族繁不及備載，國民黨卻還舉著投降的大旗，要台灣人跪著感謝中共的大恩大德。

她提醒，維持兩岸和平的前提，必須顧及國與國的對等尊嚴，國民黨那麼想要對中共感恩戴德，就請他們自己先游到對岸，慢走不送。